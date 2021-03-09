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Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2021

(Bra) by Dina Asher-Smith

Staniki dla koleżanek

Jeśli wciągnęła Cię seria „(Bra) by Dina”, w której mistrzyni świata Dina Asher-Smith opowiada o stanikach sportowych, to dobrze wiesz, że ta sprinterka zna się na rzeczy. Nosi fasony tego typu przez 6 dni w tygodniu, więc zadbała o dobór właściwego rozmiaru.

A co z jej koleżankami? Zobacz, jak Dina poradziła sobie z wyborem dobrze dopasowanego stanika dla innej osoby.

Stanik z jednoczęściową wkładką

Dla Portii Dina wybrała stanik z jednoczęściową wkładką – i wygląda na to, że trafiła doskonale. Model jest świetnie dopasowany, stylowy i praktyczny, a dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, które zapobiega wypadaniu i odkształcaniu się miseczek, Portia wygląda na pewną siebie i może cieszyć się swobodą. Dobra robota, Dina.

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Staniki według Diny | Jak wybrać stanik sportowy dla przyjaciółki
Staniki według Diny | Jak wybrać stanik sportowy dla przyjaciółki
Staniki według Diny | Jak wybrać stanik sportowy dla przyjaciółki

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Data pierwszej publikacji: 9 marca 2021