Staniki według Diny | Jak wybrać stanik sportowy dla przyjaciółki

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2021
(Bra) by Dina Asher-Smith
Staniki dla koleżanek
Jeśli wciągnęła Cię seria „(Bra) by Dina”, w której mistrzyni świata Dina Asher-Smith opowiada o stanikach sportowych, to dobrze wiesz, że ta sprinterka zna się na rzeczy. Nosi fasony tego typu przez 6 dni w tygodniu, więc zadbała o dobór właściwego rozmiaru.
A co z jej koleżankami? Zobacz, jak Dina poradziła sobie z wyborem dobrze dopasowanego stanika dla innej osoby.
Stanik z jednoczęściową wkładką
Dla Portii Dina wybrała stanik z jednoczęściową wkładką – i wygląda na to, że trafiła doskonale. Model jest świetnie dopasowany, stylowy i praktyczny, a dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, które zapobiega wypadaniu i odkształcaniu się miseczek, Portia wygląda na pewną siebie i może cieszyć się swobodą. Dobra robota, Dina.