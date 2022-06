(Bra) by Dina | O stanikach sportowych

jestem niezwykle dumna i podekscytowana tym, że nowa seria Nike „… o stanikach” rozpoczyna się od moich przemyśleń na temat tego niezastąpionego elementu odzieży. Najwyższy czas, aby podzielić się szczerą opinią na temat ubrania numer jeden, o które tak często pytają mnie inne kobiety. Tak… kobiety częściej pytają mnie o staniki sportowe niż o buty do biegania. Wiemy już, jak wybrać optymalne buty. Jednak, gdy szukasz odpowiedniego stanika sportowego, pytań jest o wiele więcej… Gdzie pójść? Czego potrzebuję? Jak powinnam się w nim czuć 🤷



Brak wiedzy na temat sportowych staników, noszenie jednego modelu niezależnie od okoliczności lub noszenie modeli, które nie zapewniają odpowiedniego wsparcia, to poważne przeszkody, które znacznie utrudniają prowadzenie aktywnego trybu życia. Na szczęście można je usunąć. Wiemy, że wiele młodych kobiet rezygnuje z uprawiania sportu na początku okresu nastoletniego. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest poczucie dyskomfortu i wstydu związane z gwałtownie zmieniającym się ciałem. Doskonale to rozumiem. Sama przez to przechodziłam. Jeszcze rok wcześniej mogłaś biegać bez myślenia o swoich piersiach. Teraz na Twojej klatce piersiowej znajdują się dwie nowe przyjaciółki, które kompletnie zmieniły to, jak porusza się Twoje ciało i jak Ty się w nim czujesz!



Nawet jeśli uwielbiasz sport, bez odpowiedniego wsparcia będziesz czuła się niekomfortowo. Wiele dziewcząt utożsamia ból piersi ze sportem lub aktywnością fizyczną. Wydaje im się, „że to nie dla nich”, „że ich piersi są na to za duże”, „że ból jest zbyt duży” i „że nie jest to warte ich nerwów”. Nie powinno tak być. Zwłaszcza że wiele z nich nie wie, że odpowiedni stanik potrafi rozwiązać wiele z tych problemów.



Spróbujmy więc odczarować mity związane ze sportowym stanikiem.



Jestem dumna, że mogę podzielić się z Wami serią „Dina o stanikach: koniec z uczuciem wstydu”. Porozmawiamy szczerze o tej kwestii. Pokażę Wam różne typy wsparcia, różne rodzaje staników i odpowiem na pytania, które mogą być trudne do zadania. Możecie zapytać mnie o cokolwiek, nie będę Was oceniać 😄



Bez przedłużania… przejdźmy do konkretów!



Pozdrowienia Dina xxx