(Bra) by Dina | Stylizacje ze stanikami sportowymi

„Kiedyś była to moja ulubiona stylizacja. Uwielbiałam połączenie brązu z czernią i wyrazisty nadruk na staniku. Czasami, gdy się ubieram, lubię wyjść ze swojej strefy komfortu. Wielokolorowe stylizacje to coś, co staram się nosić częściej. Mam naturalne zamiłowanie do monochromatycznych ubrań, które mogłabym nosić w każdej sytuacji. Zmieniałabym ewentualnie ich odcienie. Czasami jednak musisz wybrać coś innego. W moim przypadku było to dziś połączenie brązu i czerni. Bardzo podoba mi się żywy nadruk na tym staniku sportowym oraz to, w jaki sposób komponuje się on z legginsami i ich fasonem. Urocze”!