(Bra) by Dina | Stylizacje ze stanikami sportowymi

Dina Asher-Smith o stanikach
Stylizacje ze stanikiem sportowym Diny Asher-Smith
Dzięki serii „Dina o stanikach” dowiesz się więcej o tym, co królowa staników sportowych (i sprintu) Dina Asher-Smith ma do powiedzenia na ich temat. W tym tygodniu Dina Asher-Smith prezentuje stylizacje ze swoimi ulubionymi stanikami sportowymi pochodzącymi z jej własnej szafy. Zobacz jej pamiętnik stylu poniżej.
Stanik sportowy Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash w stylizacji z legginsami, skórzaną kurtką i butami na obcasie
„Kiedyś była to moja ulubiona stylizacja. Uwielbiałam połączenie brązu z czernią i wyrazisty nadruk na staniku. Czasami, gdy się ubieram, lubię wyjść ze swojej strefy komfortu. Wielokolorowe stylizacje to coś, co staram się nosić częściej. Mam naturalne zamiłowanie do monochromatycznych ubrań, które mogłabym nosić w każdej sytuacji. Zmieniałabym ewentualnie ich odcienie. Czasami jednak musisz wybrać coś innego. W moim przypadku było to dziś połączenie brązu i czerni. Bardzo podoba mi się żywy nadruk na tym staniku sportowym oraz to, w jaki sposób komponuje się on z legginsami i ich fasonem. Urocze”!
Stanik sportowy Nike Indy Ultrabreathe w stylizacji z uroczym kardiganem i luźnymi jeansami z wysokim stanem
Ta torebka jest moja i ja uwielbiam! Nie mam zbyt wielu różowych ubrań, ale musiałam znaleźć coś pasującego do torebki. Jest urocza! To mój ulubiony model stanika. Raczej w nim nie biegam, ale jest przepiękny i naprawdę wygodny. Podoba mi się ta mała przerwa na środku, uwielbiam też jego ramiączka. Stanik jest dzięki temu wygodny i zapewnia wsparcie – ma także interesujący i seksowny wygląd.