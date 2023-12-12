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Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2023
Czas czytania: 6 min

Nigdy niezadawane pytania

Moc staników sportowych

Witamy w sekcji nigdy niezadawanych pytań na temat piersi, staników sportowych i ćwiczeń.

Dziś zajmiemy się kwestią staników sportowych oraz ich odpowiednich rozmiarów Odpowiemy na następujące pytania:

  1. Dlaczego warto zainwestować w stanik sportowy?
  2. Jak wybrać odpowiedni rozmiar stanika Nike?

1. Dlaczego warto zainwestować w stanik sportowy?

Być może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale zaprojektowanie i wyprodukowanie stanika sportowego to nie bułka z masłem. Wszystko zaczyna się od badań, projektu i testowania – dopiero potem przechodzimy do etapu produkcji. Prace nad niektórymi stanikami trwają latami – dotyczy to zwłaszcza modeli, które zapewniają funkcjonalność w wielu rozmiarach (sytuacja wyglądaj podobnie jak w przypadku ubrań i butów).

Projekt na pierwszym miejscu

Staniki sportowe muszą być nie tylko wygodne, ale również elastyczne i dopasowane do ciała. Od technicznego materiału odprowadzającego wilgoć, który zapewnia uczucie suchości i miękkości, po elementy elastyczne, wkładki i zamki – każdy detal odpowiada za wygodę, trwałość i odpowiednie dopasowanie stanika oraz daje piersiom wsparcie podczas ruchu.

Jak wybrać stanik sportowy | Nigdy niezadawane pytania

2. Jak wybrać odpowiedni rozmiar stanika Nike?

Na pierwszy rzut oka te informacje mogą wydawać się nieco przytłaczające, ale staną się dobrym punktem wyjścia, gdy już załapiesz, o co chodzi z rozmiarami. Pamiętaj też, że najlepszy sposób, żeby wybrać idealny stanik, to przymierzyć go.

Rozmiar staników Nike zwiększa się w miarę tego, jak rośnie obwód pod biustem, objętość miseczki i długość ramiączek. W zależności od modelu stanika może to być określone na różne sposoby. Niektóre rozmiarówki wskazują na wielkość miseczki, dzięki czemu łatwiej jest wybrać odpowiedni dla siebie egzemplarz. Inne modele (zwykle te, w których miseczka nie jest formowana osobno) występują w gamie rozmiarów od XS do XL.

Jak wybrać stanik sportowy | Nigdy niezadawane pytania

Zmiany, zmiany, zmiany…

Pamiętaj, że rozmiar Twoich piersi cały czas się zmienia. Dzieje się tak, gdy chudniesz albo przybierasz na wadze, gdy jesteś w ciąży, a także podczas różnych faz cyklu miesiączkowego. Dobrze mieć to z tyłu głowy, gdy szukasz idealnie dopasowanego stanika. Stanik, który doskonale leży w pierwszym dniu cyklu, kilka tygodni później może dawać zupełnie inne odczucia. Dlatego warto mieć kilka modeli, które sprawdzą się w różnych sytuacjach.

Zapoznaj się z pozostałymi odsłonami nigdy niezadawanych pytań, aby znaleźć odpowiedzi na częste pytania na temat piersi, staników sportowych i ćwiczeń.

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Data pierwszej publikacji: 13 maja 2021