Jak wybrać stanik sportowy | Nigdy niezadawane pytania

Na pierwszy rzut oka te informacje mogą wydawać się nieco przytłaczające, ale staną się dobrym punktem wyjścia, gdy już załapiesz, o co chodzi z rozmiarami. Pamiętaj też, że najlepszy sposób, żeby wybrać idealny stanik, to przymierzyć go.



Rozmiar staników Nike zwiększa się w miarę tego, jak rośnie obwód pod biustem, objętość miseczki i długość ramiączek. W zależności od modelu stanika może to być określone na różne sposoby. Niektóre rozmiarówki wskazują na wielkość miseczki, dzięki czemu łatwiej jest wybrać odpowiedni dla siebie egzemplarz. Inne modele (zwykle te, w których miseczka nie jest formowana osobno) występują w gamie rozmiarów od XS do XL.

