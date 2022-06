(Bra) by Dina | Jak nosić stanik sportowy

To mój ulubiony płaszcz. Po prostu go uwielbiam. Kupiłam go sobie na urodziny w 2019 roku i czuję się w nim świetnie. Uwielbiam też stanik Indy – to jeden z tych swobodnych i wygodnych modeli. Mając na sobie płaszcz i ten stanik, czuję, że świetnie wyglądam i jest mi superwygodnie.