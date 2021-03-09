Przeglądaj wszystkie nowości

Przeglądaj

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2021

Dina Asher-Smith o stanikach

Stylizacje ze stanikiem sportowym Diny Asher-Smith

Dzięki serii „Dina o stanikach” dowiesz się więcej o tym, co królowa staników sportowych (i sprintu) Dina Asher-Smith ma do powiedzenia na ich temat. W tym tygodniu Dina Asher-Smith prezentuje stylizacje ze swoimi ulubionymi stanikami sportowymi Nike pochodzącymi z jej własnej szafy. Zobacz jej pamiętnik stylu poniżej.

Stanik sportowy z dekoltem w kształcie litery V Nike Indy w stylizacji z płaszczem, spodenkami i masywnymi butami.

To mój ulubiony płaszcz. Po prostu go uwielbiam. Kupiłam go sobie na urodziny w 2019 roku i czuję się w nim świetnie. Uwielbiam też stanik Indy – to jeden z tych swobodnych i wygodnych modeli. Mając na sobie płaszcz i ten stanik, czuję, że świetnie wyglądam i jest mi superwygodnie.

  • (Bra) by Dina | Jak nosić stanik sportowy, slide 1 of 4
  • (Bra) by Dina | Jak nosić stanik sportowy, slide 2 of 4
  • (Bra) by Dina | Jak nosić stanik sportowy, slide 3 of 4

Podobne historie

  • Podobne historie, (Bra) by Dina | Jak nosić stanik sportowy, slide 1 of 5

    Dina Asher-Smith o stanikach

    Dina wkracza do akcji
  • Podobne historie, (Bra) by Dina | Jak nosić stanik sportowy, slide 2 of 5

    Dina Asher-Smith o stanikach

    Stylizacje ze stanikiem sportowym Diny Asher-Smith
  • Podobne historie, (Bra) by Dina | Jak nosić stanik sportowy, slide 3 of 5

    Dina Asher-Smith o stanikach

    Staniki sportowe i młodsza ja

Data pierwszej publikacji: 9 marca 2021

Podobne historie

  • Bra By Trina: List do młodszej siebie

    Bra By Trina

    List do młodszej siebie

  • Bra By Trina: Taniec to życie

    Bra By Trina

    Trina Nicole: witaj w moim świecie

  • Bra By Trina: znajdź idealny stanik sportowy na duży biust

    Bra By Trina

    Nigdy niezadawane pytania:

  • Bra By Trina: Stylizacje ze stanikiem sportowym

    Bra By Trina

    Stylizacje ze stanikiem sportowym

  • Najlepsze pomysły na prezenty od Nike

    Przewodnik zakupowy

    Najlepsze pomysły na prezenty od Nike