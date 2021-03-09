(Bra) by Dina | Jak nosić stanik sportowy

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2021
Dina Asher-Smith o stanikach
Stylizacje ze stanikiem sportowym Diny Asher-Smith
Dzięki serii „Dina o stanikach” dowiesz się więcej o tym, co królowa staników sportowych (i sprintu) Dina Asher-Smith ma do powiedzenia na ich temat. W tym tygodniu Dina Asher-Smith prezentuje stylizacje ze swoimi ulubionymi stanikami sportowymi Nike pochodzącymi z jej własnej szafy. Zobacz jej pamiętnik stylu poniżej.
Stanik sportowy z dekoltem w kształcie litery V Nike Indy w stylizacji z płaszczem, spodenkami i masywnymi butami.
To mój ulubiony płaszcz. Po prostu go uwielbiam. Kupiłam go sobie na urodziny w 2019 roku i czuję się w nim świetnie. Uwielbiam też stanik Indy – to jeden z tych swobodnych i wygodnych modeli. Mając na sobie płaszcz i ten stanik, czuję, że świetnie wyglądam i jest mi superwygodnie.