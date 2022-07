Piłkarskie historie: Leah Williamson

Gdy Leah miała 18 lat, wykonywała niezwykle ważny rzut karny, który zapewnił reprezentacji Anglii miejsce na mistrzostwach starego kontynentu do lat 19. Leah i pozostałe zawodniczki były w siódmym niebie. Świętowanie zostało jednak przerwane przez sędzinę, która nie uznała gola! Po czasie okazało się, że popełniła błąd, więc Leah podeszła do rzutu karnego jeszcze raz – stało się to jednak dopiero pięć dni później. Ciążąca na niej presja byłą ogromna.