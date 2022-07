Piłkarskie historie: Marie-Antoinette Katoto

Widzowie obecni na stadionie wstrzymali oddech, czekając na to, co wydarzy się za chwilę. Marie-Antoinette nie wahała się ani chwili. Pobiegła do przodu, a jej długie warkoczyki falowały za nią, gdy dopadła do piłki i głową uderzyła w kierunku bramki.

Piłka minęła bramkarkę i zatrzepotała w siatce!

Okazało się, że był to pierwszy z wielu goli, które Marie-Antoinette strzela dla Paris Saint-Germain. A dopiero się rozkręca.