Piłkarskie historie: Asisat Oshoala

Każdego dnia po szkole Asisat grała w piłkę nożną na ulicach rodzinnego Lagos w Nigerii. Razem z innymi dziećmi kopała piłkę i strzelała na prowizoryczne bramki. Gdy nadjeżdżały samochody, schodzili im z drogi, a gdy przejechały, kontynuowali grę. Asisat wracała do domu z siniakami i zdartymi kolanami, ale i tak gra w piłkę była dla niej największą przyjemnością.



Rodzice Asisat nie patrzyli jednak przychylnym okiem na to, że poświęca tyle czasu piłce. Przez długi czas dziewczyna wmawiała sobie, że piłka nożna nie może być dla niej sposobem na życie. W jej rodzinie była jednak jedna osoba, która zachęcała ją do gry: jej babcia. Mając ją po swojej stronie, Asisat kontynuowała grę.



„Chcę pisać własną historię”.