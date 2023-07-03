Piłkarskie historie: Asisat Oshoala

Każdego dnia po szkole Asisat grała w piłkę nożną na ulicach rodzinnego Lagos w Nigerii. Wracała do domu z siniakami i zdartymi kolanami, ale i tak gra w piłkę była dla niej największą przyjemnością. Rodzice Asisat nie patrzyli jednak przychylnym okiem na to, że poświęca tyle czasu piłce.



Przez długi czas Asisat nie brała pod uwagę profesjonalnej gry w piłkę nożną. Pewnego dnia brała udział w lokalnym turnieju. Jak zwykle na boisku dawała z siebie wszystko: biegała sprintem, podawała i strzelała gole. Jeden z trenerów zaproponował jej dołączenie do zespołu. Asisat poczuła w sercu niepokój. Wiedziała, że jej rodzice się na to nie zgodzą. Musiała odmówić. Asisat dalej grała jednak w piłkę, studiując jednocześnie na uniwersytecie.



Dopiero jej niesamowity występ na Mistrzostwach Świata do lat 20 przekonał ją, że jest wystarczająco dobra, aby zostać profesjonalną piłkarką. Została najlepszą strzelczynią turnieju! Otrzymała nagrody Złotej Piłki i Złotego Buta. Asisat nigdy się nie poddała i w końcu podążyła drogą, którą podpowiadało jej serce.

„Drogie buntowniczki,

słaby mecz nie może zachwiać Waszą pewnością siebie.

Powinien być motywacją do tego, aby następnym razem pokazać się z lepszej strony.

Nigdy nie pozwólcie na to, aby porażka zdefiniowała to, jakimi mistrzyniami jesteście.

Mistrzynie zawsze są silne. Mają moc i są niezwykle zmotywowane.

Czasami zniechęcamy się, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, jaki potencjał

zbudowałyśmy przez lata. Wiem jedno – można walczyć

ze swoim strachem.

Dzięki naszej odwadze możemy zmienić cały świat. Trzymajcie się tego.

Nigdy się nie poddawajcie!”

– Asisat Oshoala