Piłkarskie historie: Ada Hegerberg

Ada była na samym szczycie, kiedy jej kariera została boleśnie zatrzymana. Profesjonalną grę w piłkę rozpoczęła w wieku zaledwie 15 lat. Szybko stała się najlepszą napastniczką w zespole, a za każdym razem, gdy zdobywała bramkę, wyciągała ręce i biegła do swoich koleżanek z drużyny, jakby fruwała. Jej uśmiech promieniował radością. Mijały kolejne lata, a kariera Ady rozwijała się w zawrotnym tempie.

Niestety pewnego dnia na treningu coś strzeliło jej w nodze. Nie była w stanie chodzić, a ból był nie do zniesienia. Gdy w końcu wróciła do treningów, okazało się, że w jej nodze doszło też do złamania przewlekłego. Ada nie grała w piłkę przez prawie dwa lata! Jej ciało potrzebowało czasu, aby się zregenerować, a Adzie ciężko było zachować cierpliwość. „Czy kiedykolwiek wyjdę jeszcze na boisko?” – zastanawiała się.

W końcu nogi Ady były na tyle silne, że mogła znowu biegać. Gdy wróciła do treningów, czuła się jak dziecko, które na nowo zakochuje się w piłce nożnej. Ada wierzy, że jej odnowiona miłość do sportu może pomóc jej w biciu kolejnych rekordów, a jej największą ambicją jest maksymalne wykorzystanie potencjału, który w niej tkwi. Już nie może się doczekać, aby po raz czwarty zagrać na mistrzostwach świata.