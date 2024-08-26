Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2024
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Współpraca z Rebel Girls

Ada Hegerberg

Wszystko wskazywało na to, że Ada jest na dobrej drodze do zostania jedną z najlepszych zawodniczek na świecie, gdy fatalna kontuzja pokrzyżowała jej plany. Zobacz, w jaki sposób udało jej się mimo wszystko wejść na szczyt i zostać najlepszą piłkarką na świecie w 2018 roku.

Piłkarskie historie: Ada Hegerberg

Ada Hegerberg. Napastniczka, Norwegia. Urodzona: 10 lipca 1995 roku.

Ada była na samym szczycie, kiedy jej kariera została boleśnie zatrzymana. Profesjonalną grę w piłkę rozpoczęła w wieku zaledwie 15 lat. Szybko stała się najlepszą napastniczką w zespole, a za każdym razem, gdy zdobywała bramkę, wyciągała ręce i biegła do swoich koleżanek z drużyny, jakby fruwała. Jej uśmiech promieniował radością. Mijały kolejne lata, a kariera Ady rozwijała się w zawrotnym tempie.

Niestety pewnego dnia na treningu coś strzeliło jej w nodze. Nie była w stanie chodzić, a ból był nie do zniesienia. Gdy w końcu wróciła do treningów, okazało się, że w jej nodze doszło też do złamania przewlekłego. Ada nie grała w piłkę przez prawie dwa lata! Jej ciało potrzebowało czasu, aby się zregenerować, a Adzie ciężko było zachować cierpliwość. „Czy kiedykolwiek wyjdę jeszcze na boisko?” – zastanawiała się.

W końcu nogi Ady były na tyle silne, że mogła znowu biegać. Gdy wróciła do treningów, czuła się jak dziecko, które na nowo zakochuje się w piłce nożnej. Ada wierzy, że jej odnowiona miłość do sportu może pomóc jej w biciu kolejnych rekordów, a jej największą ambicją jest maksymalne wykorzystanie potencjału, który w niej tkwi. Już nie może się doczekać, aby po raz czwarty zagrać na mistrzostwach świata.

Drogie buntowniczki,

nie przestawajcie robić tego, co robicie.

Kontynuujcie bieganie, kontynuujcie treningi, utrzymujcie wiarę.

Znajdźcie tę pewność w sobie, utrzymujcie ją, nigdy nie pozwólcie jej odejść. Potrzeba jednej osoby, aby mieć nadzieję – a przez większość czasu tą osobą jesteście Wy.

Traktujcie innych ludzi dobrze, zachowajcie życzliwość dla osób, które są niżej niż Wy. Nie bójcie się rzucić wyzwania osobom, które są wyżej niż Wy. Nie pozwólcie, aby stygmaty wbiły się w Waszą głowę. Wyjdźcie i sięgajcie do gwiazd.

Co jednak najważniejsze, robiąc to wszystko, bawcie się dobrze.

Buziaki

Ada

– Ada Hegerberg

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Piłkarskie historie: Ada Hegerberg

Ilustracje: Juliette Toma

Data pierwszej publikacji: 26 sierpnia 2024