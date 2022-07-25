Piłkarskie historie: Alexia Putellas

Współpraca z Rebel Girls
Alexia Putellas
Poznaj drogę hiszpańskiej rozgrywającej Alexii Putellas od kopania piłki na ulicach do otrzymania nagrody dla najlepszej piłkarki na świecie.
Alexia Putellas. Pomocniczka, Hiszpania. Urodzona: 4 lutego 1994 roku
Alexia Putellas. Pomocniczka, Hiszpania. Urodzona: 4 lutego 1994 roku
Dla Alexii piłka nożna to rodzinna tradycja. Gdy jej rodzina nie mogła dostać się na stadion, zbierała się w lokalnej restauracji w Barcelonie, aby oglądać mecze w telewizji. Gdy mała Alexia dołączyła do nich po raz pierwszy,
wyciągała szyję do góry, aby dostrzec telewizor znad głów innych widzów. Widząc, jak się męczy, jej tata podniósł ją i postawił na stole do bilardu, aby miała lepszy widok. Alexia z zachwytem patrzyła, jak zawodnicy biegają po boisku, gonią piłkę i atakują bramkę przeciwnika. Gdy Barcelona strzeliła gola, wszyscy wydali z siebie okrzyk radości. Alexia nie znała jeszcze wtedy zasad ani nie rozumiała strategii, wiedziała jednak, że piłka nożna jest szybka i niesamowicie wciągająca.
„Piłka nożna należy do wszystkich”.
Alexia grała w piłkę zawsze i wszędzie. Gdy jej rodzice wychodzili na miasto na kawę, grała na ulicach, a potem przybiegała do nich napić się wody, cała spocona i z rumieńcami na twarzy. Jej rodzice zdali sobie sprawę, że nadszedł czas, aby zapisać ją do prawdziwego klubu.
Alexia była najmłodsza w drużynie. Grała z dziećmi starszymi od niej o pięć lat. Czasami frustrowała się, że nie jest w stanie kopać piłki tak mocno jak oni, ale nie zniechęciło ją to do dawania z siebie wszystkiego podczas treningów.
Upór się opłacił. Alexia dołączyła do Barçy, spełniając swoje dziecięce marzenie.
Co więcej, w 2021 roku jako pierwsza zawodniczka w historii otrzymała nagrody Piłkarki Roku UEFA, Piłkarki roku FIFA oraz Złotą Piłkę w tym samym roku!
Czasami, gdy Alexia strzela gola, podnosi dwa palce do nieba, aby oddać hołd swojemu zmarłemu tacie, dzięki któremu zaczęła się jej przygoda z piłką.
Drogie sportowczynie,
widzę świat, w którym wszystkie osoby związane ze sportem okazują sobie szacunek, świat bez żadnych uprzedzeń i bez żadnych obelg. Jednak, aby stał się on rzeczywistością, musicie zacząć działać.
Musicie podążać za swoimi pasjami. Gdy byłam dzieckiem, dziewczęta nie marzyły o zostaniu profesjonalnymi piłkarkami. Mimo to poszłam tą drogą, ponieważ kochałam piłkę nożną.
Świat potrzebuje Was robiących to, co kochacie najbardziej, zgodnie z Waszymi wartościami. W sporcie możecie wygrać i przegrać, ale wartości i lekcje, które wyciągacie, pozostaną z Wami na zawsze.
Przede wszystkim pamiętajcie jednak, żeby czerpać ze sportu radość.
Trzymajcie się
Alexia Putellas