Piłkarskie historie: Alexia Putellas

Dla Alexii piłka nożna to rodzinna tradycja. Gdy jej rodzina nie mogła dostać się na stadion, zbierała się w lokalnej restauracji w Barcelonie, aby oglądać mecze w telewizji. Gdy mała Alexia dołączyła do nich po raz pierwszy,



wyciągała szyję do góry, aby dostrzec telewizor znad głów innych widzów. Widząc, jak się męczy, jej tata podniósł ją i postawił na stole do bilardu, aby miała lepszy widok. Alexia z zachwytem patrzyła, jak zawodnicy biegają po boisku, gonią piłkę i atakują bramkę przeciwnika. Gdy Barcelona strzeliła gola, wszyscy wydali z siebie okrzyk radości. Alexia nie znała jeszcze wtedy zasad ani nie rozumiała strategii, wiedziała jednak, że piłka nożna jest szybka i niesamowicie wciągająca.



„Piłka nożna należy do wszystkich”.