Piłkarskie historie: Alexia Putellas

Alexia grała w piłkę zawsze i wszędzie. Gdy jej rodzice wychodzili na miasto na kawę, grała na ulicach, a potem przybiegała do nich napić się wody, cała spocona i z rumieńcami na twarzy. Jej rodzice zdali sobie sprawę, że nadszedł czas, aby zapisać ją do prawdziwego klubu.



Alexia była najmłodsza w drużynie. Grała z dziećmi starszymi od niej o pięć lat. Czasami frustrowała się, że nie jest w stanie kopać piłki tak mocno jak oni, ale nie zniechęciło ją to do dawania z siebie wszystkiego podczas treningów.