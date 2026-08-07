Piłkarskie historie: Jackie Groenen

Była sobie kiedyś dziewczyna rozdarta między dwoma sportami. Mając zaledwie 17 lat, Jackie przygotowywała się do kariery jako piłkarka i judoczka – osoba, która rywalizuje w judo, japońskiej sztuce walki.

Już jako nastolatka dostała się do swojej pierwszej profesjonalnej drużyny piłkarskiej, a kiedy tylko mogła, brała udział w krajowych turniejach judo. Jednak po jednym z turniejów Jackie musiała powiedzieć sztabowi szkoleniowemu swojej drużyny piłkarskiej, że podczas zawodów złamała biodro i nie może grać. Wiedziała wtedy, że nadszedł czas, aby dokonać wyboru.

Rozważała różne opcje. Piłka nożna była taka ekscytująca: światła, szybkość, więź w drużynie! Pociągała ją też jednak wymagająca dyscyplina, jaką jest judo. W zawodach judo liczyła się tylko Jackie i jej przeciwniczka, nic nie rozpraszało jej uwagi.

„W głębi duszy chyba zawsze wiedziałam, że to będzie piłka nożna”.