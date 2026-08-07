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Ostatnia aktualizacja: 7 sierpnia 2026
Czas czytania: 4 min

Współpraca z Rebel Girls

Jackie Groenen

Pasją holenderskiej pomocniczki Jackie Groenen jest judo – mimo to wybrała piłkę nożną. Dowiedz się, dlaczego postawiła na boisko, a nie matę, i jak wygrała mistrzostwa Europy z reprezentacją Holandii.

Jackie Groenen. Pomocniczka, Holandia. Urodzona: 16 grudnia 1994 roku.

Była sobie kiedyś dziewczyna rozdarta między dwoma sportami. Mając zaledwie 17 lat, Jackie przygotowywała się do kariery jako piłkarka i judoczka – osoba, która rywalizuje w judo, japońskiej sztuce walki.

Już jako nastolatka dostała się do swojej pierwszej profesjonalnej drużyny piłkarskiej, a kiedy tylko mogła, brała udział w krajowych turniejach judo. Jednak po jednym z turniejów Jackie musiała powiedzieć sztabowi szkoleniowemu swojej drużyny piłkarskiej, że podczas zawodów złamała biodro i nie może grać. Wiedziała wtedy, że nadszedł czas, aby dokonać wyboru.

Rozważała różne opcje. Piłka nożna była taka ekscytująca: światła, szybkość, więź w drużynie! Pociągała ją też jednak wymagająca dyscyplina, jaką jest judo. W zawodach judo liczyła się tylko Jackie i jej przeciwniczka, nic nie rozpraszało jej uwagi.

„W głębi duszy chyba zawsze wiedziałam, że to będzie piłka nożna”.

Piłkarskie historie: Jackie Groenen

Jackie nie była pewna, czy jest gotowa zdecydować, którą ze swoich dwóch pasji chce realizować w przyszłości. W przypadku piłki nożnej Jackie wiedziała, że będzie mogła grać w ważnych turniejach, takich jak mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata kobiet. W przypadku judo była na dobrej drodze do startu w igrzyskach.

Myślała i myślała, próbując wyobrazić sobie swoją przyszłość w obu dyscyplinach sportu. Przeżywała radość, gdy wbijała piłkę prosto obok bramkarki i chwałę, gdy chwytała i rzucała przeciwniczkę na matę. W końcu podjęła decyzję.

Piłkarskie historie: Jackie Groenen

A teraz, wbiegając na boisko, Jackie nie ogląda się za siebie. Kiedy ona i jej koleżanki z drużyny są zgrane, pracują razem w idealnej harmonii, podając, strzelając bramki i ciesząc się razem po sukcesach. Wzięła już udział w jednych mistrzostwach Europy kobiet (i wygrała je!), a teraz jest gotowa, by pomóc swojej reprezentacji na kolejnym turnieju!

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Ilustracja autorstwa Tatsiany Burgaud

Data pierwszej publikacji: 18 listopada 2024