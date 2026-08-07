Dawno, dawno temu żyła sobie dziewczynka, która nie była w stanie usiedzieć w spokoju. Od kiedy miała pięć lat, Barbara cały czas była w ruchu. Grała w siatkówkę i chodziła na lekcje tańca.

Piłka nożna zawsze była jednak na pierwszym miejscu. Razem ze swoim bratem grała na podwórku przy ich domu. Biegali wokół siebie, dryblowali i odbijali piłkę od ścian budynków. A gdy Barbara nie grała w piłkę, oglądała w telewizji Cristiano Ronaldo.

Przypatrywała się jego technice, zwłaszcza podczas wykonywania rzutów wolnych, gdy posyłał piłkę z niezwykłą siłą, a ta leciała na bramkę nieprzewidywalnym torem.

„Chcę być przykładem dla młodych dziewcząt, ponieważ, gdy je spotykam, widzę siebie w ich oczach pełnych marzeń i aspiracji”.