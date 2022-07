Drogie dziewczęta,

kochajcie to, co robicie. Doceniajcie relacje z innymi osobami – to one pozwalają Wam się rozwijać. Podążajcie za swoimi pasjami i nie zniechęcajcie się, gdy ktoś będzie starał się stanąć Wam na drodze. Bądźcie silne i wierzcie w siebie. Sport to wolność.

Barbara Bonansea