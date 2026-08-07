Piłkarskie historie: Fran Kirby

Współpraca z Rebel Girls
Fran Kirby
Dla Fran Kirby mama była siłą napędową – niespodziewanie jednak odeszła. Dowiedz się, jak Fran poradziła sobie ze stratą, co pozwoliło jej reprezentować Anglię na dwóch mundialach – dokładnie tak jak przewidziała jej mama.
Fran Kirby. Napastniczka, Anglia. Urodzona: 29 czerwca 1993 roku.
Fran nie chciała iść na pierwszy trening piłki nożnej. Pewien trener zauważył dziewczynę grającą w szkole i zaprosił ją na zajęcia ze swoją drużyną. Jednak siedmioletnia Fran była młodsza od pozostałych dzieci w drużynie, dlatego bardzo się stresowała.
Mama Fran była cierpliwa. Wiedziała, że dziewczynka potrzebuje tylko odrobiny zachęty. Przekonała ją, żeby spróbowała i już po pierwszym treningu Fran była zachwycona.
„Za każdym razem, gdy zdobywam bramkę, celebruję jak dziecko, z którym grałam w parku”.
W krótkim czasie Fran udoskonaliła swoje umiejętności podawania, przyjmowania i strzelania na bramkę z wielkim uśmiechem na twarzy. Mama Fran uwielbiała patrzeć, jak Fran gra w piłkę, a dziewczyna uwielbiała widok mamy uśmiechającej się do niej z trybun. Gdy Fran dorastała, razem świętowały każde zwycięstwo. Pewnego razu mama dała jej kartkę urodzinową, na której napisała, że jest pewna, że Fran pewnego dnia będzie grać w wielkich turniejach na całym świecie.
„Myślę, że naprawdę wierzyła w to, że zostanę profesjonalistką” – mówi Fran. „Wiedziała, że to kocham”.
Kiedy jednak Fran miała zaledwie 14 lat, niespodziewanie straciła mamę. Tęskniła za nią tak bardzo, że rzuciła grę w piłkę. Z kim miałaby dzielić swoje zwycięstwa? Kto pomógłby jej podnosić się po porażkach? Fran odłożyła swoje korki, ochraniacze i piłkę. To doświadczenie było zbyt bolesne.
Pewnego dnia koleżanka Fran zaprosiła ją do gry w amatorskiej lidze. Fran wciąż odczuwała smutek po stracie, ale po kilku meczach towarzyskich wiedziała, że jest gotowa, by dalej realizować swoje marzenia o zawodowym graniu.
Choć jej mamy nie ma już wśród nas, Fran wie, że byłaby ona dumna z córki. W końcu Fran zagrała już w dwóch ważnych mundialach – tak jak mama to przewidziała.