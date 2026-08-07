Piłkarskie historie: Fran Kirby

Fran nie chciała iść na pierwszy trening piłki nożnej. Pewien trener zauważył dziewczynę grającą w szkole i zaprosił ją na zajęcia ze swoją drużyną. Jednak siedmioletnia Fran była młodsza od pozostałych dzieci w drużynie, dlatego bardzo się stresowała.

Mama Fran była cierpliwa. Wiedziała, że dziewczynka potrzebuje tylko odrobiny zachęty. Przekonała ją, żeby spróbowała i już po pierwszym treningu Fran była zachwycona.

„Za każdym razem, gdy zdobywam bramkę, celebruję jak dziecko, z którym grałam w parku”.