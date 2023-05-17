La rutina de entrenamiento para principiantes que necesitas probar, según un entrenador personal

Este entrenamiento de 30 a 50 minutos apto para principiantes puede mejorar la amplitud de movimiento, la fuerza del tronco, la fuerza de la parte superior e inferior del cuerpo e, incluso, la resistencia cardiovascular. Este entrenamiento está diseñado con la simplicidad y la eficiencia en mente. Nota: Necesitarás estar en un gimnasio o tener todo el equipo en casa para completar el siguiente circuito. Considera completar este circuito de una a tres veces por semana, con al menos un día de descanso entre tus días activos.

Lo que vas a necesitar:

Un tapete

Un banco

Un conjunto (o dos) de mancuernas

Esto es lo que deberías esperar en el entrenamiento:

Después del calentamiento, harás cinco ejercicios diferentes en forma de un circuito. Harás sentadillas, puentes, flexiones, elevaciones y lo completarás con una explosión corta de acondicionamiento, un beneficio para la salud cardiovascular y la condición física cardiorrespiratoria.

Aspira a repetir el circuito dos veces para comenzar, tomando 90 segundos para descansar entre rondas. Intenta descansar solo cuando lo necesitas entre cada movimiento, pero si necesitas hacerlo más seguido, adelante. A medida que te familiarices con los ejercicios, puede que te motives a aumentar la cantidad de series que haces.

Antes de comenzar un nuevo entrenamiento, asegúrate de consultar con un médico o profesional de la salud. Sobre todo si tienes alguna enfermedad subyacente, dolor musculoesquelético o cualquier otro problema de salud que pueda dificultar tu habilidad para realizar de forma segura ciertos movimientos.