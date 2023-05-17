La rutina de entrenamiento para principiantes que necesitas probar, según un entrenador personal

¿Comienzas a desarrollar una rutina de fitness? Prueba este entrenamiento aprobado por entrenadores para principiantes
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Un entrenador de Nike NYC diseñó esta rutina de entrenamiento apta para principiantes solo para ti.
Una rutina de entrenamiento para principiantes, o cualquier otro nivel, no tiene que ser complicada para ser efectiva.
Ya sea que comiences un nuevo régimen de fitness o retomes uno, la rutina de entrenamiento más efectiva para principiantes es una que puedas mantener. A continuación, echa un vistazo a este entrenamiento completo para principiantes, desde el calentamiento hasta el enfriamiento, que te enseña los fundamentos del movimiento funcional y sirve como un mapa para el progreso a largo plazo.
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Lo que debes saber antes de comenzar
Este entrenamiento de 30 a 50 minutos apto para principiantes puede mejorar la amplitud de movimiento, la fuerza del tronco, la fuerza de la parte superior e inferior del cuerpo e, incluso, la resistencia cardiovascular. Este entrenamiento está diseñado con la simplicidad y la eficiencia en mente. Nota: Necesitarás estar en un gimnasio o tener todo el equipo en casa para completar el siguiente circuito. Considera completar este circuito de una a tres veces por semana, con al menos un día de descanso entre tus días activos.
Lo que vas a necesitar:
- Un tapete
- Un banco
- Un conjunto (o dos) de mancuernas
Esto es lo que deberías esperar en el entrenamiento:
Después del calentamiento, harás cinco ejercicios diferentes en forma de un circuito. Harás sentadillas, puentes, flexiones, elevaciones y lo completarás con una explosión corta de acondicionamiento, un beneficio para la salud cardiovascular y la condición física cardiorrespiratoria.
Aspira a repetir el circuito dos veces para comenzar, tomando 90 segundos para descansar entre rondas. Intenta descansar solo cuando lo necesitas entre cada movimiento, pero si necesitas hacerlo más seguido, adelante. A medida que te familiarices con los ejercicios, puede que te motives a aumentar la cantidad de series que haces.
Antes de comenzar un nuevo entrenamiento, asegúrate de consultar con un médico o profesional de la salud. Sobre todo si tienes alguna enfermedad subyacente, dolor musculoesquelético o cualquier otro problema de salud que pueda dificultar tu habilidad para realizar de forma segura ciertos movimientos.
Sigue esta rutina de entrenamiento para principiantes
Series de calentamiento
- Marchas: repítelas 5 veces
- Estiramiento dinámico de corredor (o el mejor estiramiento del mundo): repítelo 5 veces de cada lado
- Cucharadas de isquiotibiales: 10 repeticiones alternando las piernas
- Elevaciones de cuádriceps: 10 repeticiones alternando las piernas
- Abrazos de rodillas: 10 repeticiones alternando las piernas
- Plancha baja: mantenla durante 20 segundos
- Plancha lateral: mantenla durante 20 segundos de cada lado
- Extensiones en cuadrúpedo: mantenlas durante 20 segundos de cada lado
- Flexiones con apoyo de rodillas: 10 repeticiones
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El circuito
1.Hacer sentadillas al banco
Las sentadillas son un movimiento fundamental que fortalece los músculos de las piernas. El movimiento se enfoca en todo, desde los cuádriceps, los isquiotibiales, los glúteos, las pantorrillas e, incluso, el tronco. Para esta variación, comenzamos de pie a una distancia de alrededor de 30 cm del banco, y con el cuerpo mirando hacia el lado opuesto del banco.
- Comienza en la posición de sentadilla con las piernas alineadas a la misma distancia de los hombros y con los 10 dedos de los pies apuntando hacia delante.
- Respira profundamente desde el vientre, contrae el tronco, lleva las caderas hacia atrás y haz una sentadilla hasta que los glúteos toquen suavemente el banco.
- A medida que bajas hacia el banco, piensa que te sientas en una silla con la postura recta.
- Una vez que tocas suavemente el banco, exhala e imagina que empujas lejos el suelo mientras enderezas las piernas para ponerte de pie.
Esta variación de sentadilla puede mejorar la movilidad de la cadera que se requiere para hacer sentadillas profundas, al lograr que sientas comodidad al sentarte y ponerte de pie en la amplitud de movimiento inferior.
Consejo de profesional: para mejorar este movimiento, sujeta una mancuerna como si agarraras una copa sobre el pecho, sosteniendo la mancuerna verticalmente con ambas manos y agarrándola por debajo de la parte superior de la pesa.
Haz de 8 a 10 repeticiones.
2.Press en el suelo con mancuerna de un solo brazo
Los movimientos de un solo lado son beneficiosos para los principiantes porque pueden ayudar a nivelar los desequilibrios musculares. El press en el suelo ayuda a fortalecer el pecho, los hombros y los tríceps mientras empujas el peso lejos del cuerpo.
- Comienza sentándote con la postura recta en tu tapete con una mancuerna en posición vertical en el suelo al lado de la mano derecha.
- Sujeta la mancuerna con la mano derecha y empuja suavemente el peso hacia el pecho mientras te echas hacia atrás hasta acostarte en el tapete.
- Flexiona las rodillas con los pies firmemente plantados en el suelo, aprieta y aleja los hombros de las orejas para mantener la postura de la parte superior del cuerpo y mantener el arco natural en tu espalda baja.
- Usa la mano que no tiene la pesa (en este caso la mano izquierda) para ayudar a empujar la pesa hacia arriba para que quede levantada encima del pecho.
- Piensa en formar una "A" con el brazo y el tronco. Siente como se estira la esquina superior del pecho a medida que bajas y dejas salir una exhalación controlada mientras empujas la pesa lejos de ti.
- Las palmas deberían estar colocadas en dirección hacia las piernas durante el ejercicio. Esta es la posición inicial.
- Ahora, inhala para contraer el cuerpo y bajar la mancuerna lejos de este, pero a nivel del pecho, manteniendo la muñeca firme y el puño colocado por encima del codo. La posición del codo debería estar en un ángulo de 45 grados con respecto al cuerpo.
Haz de 8 a 10 repeticiones con cada brazo.
3.Puente de glúteo
Los puentes fortalecen los glúteos y el tronco, dos zonas que tienden a volverse poco activas debido a las posturas sedentarias, como estar sentado o acostado.
- Comienza por acostarte sobre la espalda con los brazos a cada lado del cuerpo sobre el tapete.
- Flexiona las rodillas y planta los pies en el suelo separados al ancho de las caderas para que los talones queden directamente debajo de las rodillas, deberías poder tocar los talones con las puntas de los dedos a los costados. Esta es la posición inicial.
- Después, inhala para contraer el tronco y exhala mientras empujas los talones firmemente en el suelo para levantar la pelvis y el tronco en un puente.
- En esta posición, mete la pelvis, contrae los músculos del tronco y mantén la parte superior de los hombros y la cabeza sobre el tapete.
- Mantén la posición por un momento para sentir cómo los glúteos se contraen mientras los talones se impulsan hacia abajo. Inhala mientras bajas lentamente la pelvis hacia el suelo. Repite.
(Contenido relacionado: 7 variantes de puentes de glúteos que darán vida a tu próximo entrenamiento)
Consejo profesional: si no sientes que los glúteos se activan durante este movimiento, intenta levantar los dedos de los pies del suelo para enfatizar el empuje hacia abajo desde los talones.
Una vez que sientas comodidad con la variación del peso del cuerpo de este ejercicio, puedes agregar peso al sujetar una mancuerna en el surco de la cadera o intentar versiones con una sola pierna.
Haz de 15 a 20 repeticiones.
4.Remo con mancuerna de un solo brazo
Los remos con mancuerna entrenan los músculos de la parte superior de la espalda, alrededor de los omóplatos y los dorsales que se extienden a los costados de la espalda. Estos músculos ayudan con la postura de la parte superior del cuerpo y brindan soporte a la espalda baja.
- Coloca la mancuerna en el suelo al lado derecho del banco.
- Luego, coloca la mano que no hará el remo, que en este caso es la mano izquierda, y la rodilla izquierda sobre el banco.
- La mano izquierda debería quedar directamente debajo del pecho y la rodilla izquierda directamente debajo de la cadera.
- Planta el pie derecho en el suelo y flexiona ligeramente la rodilla derecha. Esta pierna te brindará soporte mientras haces el remo con el brazo derecho.
- Ahora, sujeta la mancuerna con la mano derecha y mantén la columna neutra (o la espalda recta) al alejar los hombros de las orejas y contraer el tronco.
- Con la palma hacia el banco, inhala, contrae el cuerpo y exhala mientras jalas la pesa hacia el hueso de la cadera.
- Desliza firmemente el codo hacia el cuerpo mientras mantienes la muñeca firme y el tronco en ángulo recto con el banco. Imagina que aprietas el omóplato hacia la columna.
- Una vez que el peso llegó a la cintura, mantén la posición por un momento y luego vuelve suavemente a la posición inicial.
Haz de 8 a 10 repeticiones con cada brazo.
5.Saltos de tijera
Cada ronda termina con 30 segundos de saltos de tijera, un ejercicio de acondicionamiento que eleva tu frecuencia cardíaca y mejora la resistencia cardiovascular. Tener una base de resistencia cardiovascular significa que el cuerpo tendrá una mayor capacidad para ejercitar más en el futuro. Sin mencionar que los saltos de tijera presentan otros beneficios y son relativamente simples de modificar al bajar el ritmo o sacando una pierna y un brazo a la vez sin saltar.
Realízalos durante 30 segundos.
Series de enfriamiento
Completa este enfriamiento una vez que hayas terminado con el entrenamiento.
- Postura del niño: mantenla durante 20 segundos
- Enhebrar la aguja: mantenla durante 20 segundos en cada brazo
- Estiramiento de isquiotibiales acostado: mantenla durante 20 segundos en cada pierna
- Abrazos de rodillas acostado: mantenla durante 20 segundos en cada pierna
- Estiramiento de figura en cuatro acostado: mantenla durante 20 segundos en cada pierna
Conclusión
De nuevo, la mejor rutina de entrenamiento para principiantes es una con la que puedas comprometerte. ¿Sientes agotamiento o cansancio? Bajar la intensidad por un día o dos también es completamente aceptable. De hecho, incluso puede ayudar a mejorar tu recuperación.
Texto: Darren Tomasso, entrenador de Nike NYC, entrenador de running certificado por el USATF y la NASM-PES