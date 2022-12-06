Cómo empezar a levantar pesas según entrenadores

Los beneficios de utilizar aparatos de fuerza, como el de sentadillas asistidas o el de curl de piernas en posición sentada, son que te familiarizas con el movimiento y cómo funciona tu cuerpo bajo una carga y, al mismo tiempo, puedes desarrollar la fuerza antes de avanzar al peso libre.

"Los aparatos pueden ser realmente muy útiles para principiantes porque eliminan algunos de los requisitos de técnica y estabilidad de la ecuación. Esto es perfecto para quien recién empieza o para aquellas personas que son mayores o sufrieron alguna lesión", dijo Alemar.

Si no tienes acceso a un gimnasio o a equipo ilimitado, existen formas de realizar modificaciones. Es posible que solo requiera un poco de creatividad. Si no conoces las modificaciones, otra opción es realizar una búsqueda de algún ejercicio específico seguido de la palabra "modificaciones" o consultar a un experto, como un entrenador. Por ejemplo, si no tienes acceso a un aparato de sentadillas, puedes realizarlas con mancuernas, una pesa rusa u objetos del hogar, como un recipiente de detergente para lavar ropa.

Alemar recomendó usar los aparatos de curl de pierna en posición recostada, press de pierna en posición horizontal, remo en polea en posición sentada y press de pecho en posición sentada. Estos aparatos son indicados para principiantes y cubren los principales patrones de movimiento: empujar, jalar, flexión y sentadilla, indicó.

Puedes incorporar estos ejercicios individualmente a tu rutina o puedes realizar un entrenamiento con estos cuatro ejercicios en tres series usando un peso que te permita realizar de ocho a 12 repeticiones de manera correcta, dijo Alemar. Cuando tengas dudas, siempre empieza con un peso más ligero y auméntalo gradualmente, en lugar de elegir un peso que sea demasiado pesado y corras el riesgo de lesionarte o hacer mal el movimiento.

Con la ayuda de un entrenador, o de una serie de videos creados por entrenadores confiables, también podrías incorporar pesas en tu rutina, ya que la investigación reveló que ambas modalidades de entrenamiento de peso, o sea, peso libre y aparatos, pueden generar resultados similares.