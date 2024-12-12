Cinco beneficios que no te esperabas de los saltos de tijera

Uno de los principales beneficios de los saltos de tijera es que son un ejercicio para todo el cuerpo, lo que significa que el movimiento trabaja la parte inferior del cuerpo, la parte superior y los músculos centrales, dijo Clara Baini, D.P.T. e instructora de pilates.

Además, como los saltos de tijera elevan la frecuencia cardíaca, se consideran una forma de ejercicio cardiovascular, aclaró. Este movimiento funciona doblemente y también puede mejorar la fuerza.

"Los saltos de tijera pueden mejorar específicamente la capacidad aeróbica, disminuir la frecuencia cardíaca en reposo y la presión arterial, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejorar el metabolismo y ayudar a mantener un peso saludable", afirma Baini.

En otras palabras, obtendrás una recompensa por tus esfuerzos, lo que resulta excelente para las personas que disponen de poco tiempo o que desean integrar ejercicios más eficaces en su rutina de condición física.

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