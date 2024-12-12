Cinco beneficios que no te esperabas de los saltos de tijera, según entrenadores personales
Deportes y actividades
Desde el aumento de la base aeróbica hasta el fortalecimiento de los músculos de la cadera, los beneficios de los saltos de tijera son muchos, y todo con un solo movimiento rápido.
En caso de que necesites un repaso, los saltos de tijera consisten en saltar con los pies separados a la altura de los hombros mientras llevas los brazos por encima de la cabeza, y luego volver a saltar con los pies juntos mientras bajas los brazos a los lados. No dejes que lo simple de este ejercicio te engañe, hay un puñado de beneficios potenciales al hacer saltos de tijera.
A continuación, dos entrenadores personales comparten los beneficios de los saltos de tijera y consejos para incorporarlos a tus entrenamientos.
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1.Involucran a todo el cuerpo
Uno de los principales beneficios de los saltos de tijera es que son un ejercicio para todo el cuerpo, lo que significa que el movimiento trabaja la parte inferior del cuerpo, la parte superior y los músculos centrales, dijo Clara Baini, D.P.T. e instructora de pilates.
Además, como los saltos de tijera elevan la frecuencia cardíaca, se consideran una forma de ejercicio cardiovascular, aclaró. Este movimiento funciona doblemente y también puede mejorar la fuerza.
"Los saltos de tijera pueden mejorar específicamente la capacidad aeróbica, disminuir la frecuencia cardíaca en reposo y la presión arterial, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejorar el metabolismo y ayudar a mantener un peso saludable", afirma Baini.
En otras palabras, obtendrás una recompensa por tus esfuerzos, lo que resulta excelente para las personas que disponen de poco tiempo o que desean integrar ejercicios más eficaces en su rutina de condición física.
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2.Ayudan a desarrollar la potencia
Añade potencia, también denominada fuerza elástica, a la creciente lista de beneficios de hacer saltos de tijera. "La fuerza elástica es la capacidad de los músculos y los tendones para absorber y liberar energía", afirma Alexa Javens NASM C.P.T. "Cuanta más fuerza elástica tengas, más potencia tendrás".
"Y más potencia se traduce en realizar con éxito diversos ejercicios y actividades como saltos de caja, desplantes con salto o incluso correr", agregó Javens.
Así es como los saltos de tijera ayudan a desarrollar la potencia: tal como aclaró Javens, "así como la mayoría de los ejercicios pliométricos, los saltos de tijera requieren una contracción excéntrica y concéntrica de un músculo o grupo muscular a un ritmo rápido".
"Excéntrico" sería el alargamiento lento de una contracción muscular: el ejemplo perfecto es el movimiento de "bajada" en una sentadilla. Concéntrico es lo contrario. Javens recomienda pensar en esto como el "acortamiento" del músculo al levantarte desde abajo en una sentadilla.
3.Son un ejercicio escalable
Otra ventaja de los saltos de tijera: puedes subir o bajar la intensidad, según tus necesidades.
Javens afirma que con solo cambiar el tempo del ejercicio, al moverte rápida o lentamente a través de cada repetición o al saltar más alto o incorporar más potencia, la intensidad del ejercicio cambiará.
Para que los saltos de tijera supongan un reto mayor, recomienda tomar unas mancuernas ligeras en cada mano, que harán trabajar los músculos de los hombros. O bien, puedes utilizar minibandas de resistencia alrededor de cada tobillo para trabajar los glúteos externos.
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Por otro lado, si necesitas reducir el ejercicio, Baini aconseja modificar los saltos de tijera metiendo y sacando los pies en lugar de saltar, pero moviendo los brazos de la misma manera.
Destaca que esto es útil si tienes dolor o lesiones de rodilla, tobillo, cadera o lumbares, o si eres nuevo en el ejercicio y empiezas poco a poco. Como alternativa, añade, se puede aislar una zona del cuerpo para reducir la intensidad, moviendo solo los brazos o las piernas.
4.Fortalecen los músculos de la cadera
¿Quizás uno de los principales beneficios de hacer saltos de tijera? Realizar este movimiento con regularidad puede ayudar a fortalecer los músculos de la cadera al trabajarla en dos direcciones: abducción, cuando las piernas se alejan del cuerpo, y aducción, cuando las piernas vuelven a la posición inicial, alineadas bajo las caderas.
"Estos músculos abductores y aductores forman la parte externa de las caderas y la parte interna de los muslos y son fundamentales para la estabilidad pélvica y el soporte de la zona lumbar", explica Baini. "También son algunos de los músculos principales que utilizamos para la mayoría de los movimientos funcionales, como caminar, correr, levantarnos de una silla y recoger cosas del suelo".
En resumen: los músculos de la cadera desempeñan un papel importante en la vida diaria, y los saltos de tijera pueden ser una forma divertida de fortalecerlos. Y como punto extra, Javens añadió que los saltos de tijera pueden ayudar a fortalecer los tobillos y la movilidad de los hombros.
5.Pueden mejorar la densidad ósea
Mantener una densidad ósea sana es esencial para controlar y prevenir enfermedades como la osteoporosis (una enfermedad que debilita los huesos), explicó Baini, sobre todo a medida que las personas envejecen y la densidad ósea disminuye de forma natural. Afortunadamente, los saltos de tijera pueden ayudar.
Baini dice que los saltos de tijera se consideran un ejercicio de soporte de peso, ya que los pies hacen contacto con el suelo. "Los ejercicios con pesas producen fuerza y estimulan parte del hueso, lo que ayuda al crecimiento de hueso nuevo".
Cómo incorporar los saltos de tijera a tu rutina de condición física
Son muchos los beneficios de hacer saltos de tijera. Más buenas noticias: los saltos de tijera son versátiles, lo que significa que pueden incorporarse de varias maneras a una rutina de condición física. Baini sugirió añadirlos a un programa de entrenamiento de intervalos de alta intensidad, o HIIT, mezclándolos con otros ejercicios de alta intensidad como burpees, saltos de sentadilla y saltos de cuerda. También sugirió añadir saltos de tijera a un programa de entrenamiento de fuerza para aumentar la actividad cardiovascular.
No importa cómo añadas los saltos de tijera a tus entrenamientos, Javens dice que hay algunas cosas clave a tener en cuenta para asegurarte de que los haces correctamente.
"Es importante aterrizar con suavidad, apoyando la mayor parte del peso en la planta de los pies y flexionando suavemente los codos", explica. Esto ayuda a proteger las articulaciones y garantiza que se obtengan todos los beneficios a través de la parte superior del cuerpo. Además, aconseja trabajar los músculos del tronco al mover los brazos por encima de la cabeza para proteger la zona lumbar.
Y, por último, Baini subrayó la importancia de aterrizar con las rodillas sin aplicar tensión, ya que esto puede afectar negativamente a las rodillas con el tiempo.
Texto: Jessica Estrada