¿Qué es un entrenamiento para los días de recuperación? ¿Deberías probarlo?

Pueden suceder muchas cosas buenas cuando te enfocas en músculos específicos con movimientos de baja intensidad.

En primer lugar, los movimientos suaves pueden impulsar la circulación, ayudar a eliminar los desechos y redistribuir la sangre y los nutrientes a los músculos que desafiaste durante tu entrenamiento.

En un estudio publicado en un número de 2016 de PLoS One, los atletas experimentaron una reducción significativa de la fatiga muscular tras una sesión de 20 minutos de recuperación activa dirigida a los mismos músculos usados en su entrenamiento en comparación con los atletas que no se enfocaron en los mismos músculos. Los investigadores sugirieron que la actividad ligera ayudó a eliminar lactato (un derivado de la energía creada para ejercitarse) de los músculos y reabastecer oxígeno a la sangre.

"El objetivo final es que la circulación vaya a donde deseas que ocurra la recuperación", dice Rothstein.

Llevar sangre y nutrientes a músculos específicos también ayuda a reducir la inflamación y la sensibilidad que ocurre tras un entrenamiento intenso. Esto puede prevenir o aliviar la rigidez y el dolor muscular, señala Rothstein.

En conjunto, estos efectos pueden acelerar tu recuperación, lo que puede ayudarte a sentir vitalidad renovada y que todo está listo para empezar tu siguiente entrenamiento.

Por ejemplo, un estudio publicado en un número de 2010 de la International Journal of Sports Medicine reveló que unos triatletas tuvieron un mejor desempeño tras una sesión de natación de recuperación que después de un día de recuperación pasiva. Los investigadores creen que el agua ayuda a reducir la inflamación al ejercer presión (conocida como presión hidrostática) sobre el cuerpo.

Así mismo, de acuerdo con una revisión de 2019 aparecida en la International Journal of Environmental Research and Public Health, esta presión bombea más sangre a órganos principales como el corazón, el cerebro y los pulmones, donde puede recolectar más oxígeno y nutrientes que reduzcan la inflamación.

Además del tejido muscular, las articulaciones también se benefician con los entrenamientos de recuperación activa. "El movimiento secreta más líquido sinovial, el cual lubrica las articulaciones", señala Rothstein. El resultado es menos rigidez.

Adicionalmente, los entrenamientos de día de descanso pueden ayudarte a cumplir los 150 minutos recomendados de actividad física de intensidad moderada por semana.