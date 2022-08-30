Siete variantes de puentes de glúteos que darán vida a tu próximo entrenamiento

Relativamente accesibles y de bajo impacto, los puentes de glúteo son una estupenda adición a casi cualquier rutina de fuerza. Y no les faltan variaciones que puedes probar, muchas de las cuales se dirigen a los tres grupos musculares principales de los glúteos. Estos movimientos también reclutan los isquiotibiales y los músculos abdominales.

"Los puentes de glúteo con el peso del cuerpo desde el suelo son un gran comienzo para las personas que no han hecho mucho entrenamiento de glúteos", afirma James Shapiro, maestro en ciencias y entrenador personal certificado por la NASM. Con el tiempo, querrás progresar a variaciones más desafiantes para seguir viendo avances en tu fuerza y músculos, señala.

A continuación, Shapiro y Vanessa Windt, entrenadora personal certificada por la ISSA, nos presentan siete variantes de puentes de glúteo que puedes probar en tus próximos entrenamientos. Pero antes de empezar, veamos un breve resumen sobre cómo hacer puentes de glúteos básicos con el peso del cuerpo:

Acuéstate boca arriba en el piso con las rodillas flexionadas y los pies separados al ancho de cadera.

Mete la pelvis ligeramente y aprieta los músculos abdominales.

Presiona suavemente los talones mientras levantas la pelvis hacia el techo, manteniendo la parte superior del cuerpo en el piso.

Aprieta los glúteos en la parte superior del movimiento.

Baja lentamente la pelvis hacia el piso.

"Es importante que los glúteos sean el principal músculo que trabaje y no la parte baja de la espalda", aconseja Windt. Para ello, asegúrate de no arquear la espalda en ningún momento del ejercicio. En vez de eso, activa y aprieta el tronco, con la pelvis ligeramente contraída y la columna en posición neutra.

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Si sientes el ejercicio más en los cuádriceps (los músculos de la parte delantera de los muslos) que en los glúteos, es posible que tus pies estén demasiado cerca de tu cuerpo o que estés empujando con los dedos de los pies, advierte Windt. Para evitarlo, asegúrate de empujar con los talones y de que tus rodillas formen un ángulo de 90 grados en la posición superior.

Una vez que hayas perfeccionado los puentes de glúteos con el peso del cuerpo, sube de nivel con estas variaciones.