Cinco ejercicios para el tronco que puedes agregar a tu rutina de fitness

Los dos beneficios principales de realizar ejercicios para el tronco son la estética y la función. Estéticamente, los entrenamientos para el tronco crean un torso esbelto con definición muscular, especialmente en el recto abdominal, también conocido como el six pack, dijo Michael Julom, entrenador de CrossFit nivel 1 y entrenador personal con certificación ACE.

Según Justin Agustin, entrenador personal con certificación ISSA, y Julom, un tronco fuerte ayuda a proteger la columna y es fundamental para cualquier actividad que llevemos a cabo, desde sentarse, permanecer de pie por largos períodos, cargar las compras del supermercado o arrancar la cortadora de césped hasta levantar a un niño.

Un tronco fuerte también puede evitar que se generen compensaciones y desequilibrios.

"Si los músculos del tronco tienen poco entrenamiento, otras partes del cuerpo lo compensarán para [soportar] esa carga, lo que provocará dolores extraños en todas partes", dijo Agustin. Esto puede provocar dolor de espalda, una mala postura, un equilibrio inestable y una baja resistencia para permanecer de pie.

También agregó que las actividades diarias, como estar de pie y levantar objetos pesados, podrían volverse aún más desafiantes y aumentar el riesgo de sufrir lesiones.