Cómo hacer una cargada de potencia: cuatro pasos para principiantes

La carga de potencia, en la que el atleta levanta una barra de pesas desde el suelo a los hombros, puede parecer un movimiento sencillo y continuo. Sin embargo, este levantamiento implica múltiples activaciones musculares y movimientos pequeños de impacto considerable. Los atletas entrenan durante meses o incluso años para hacer bien la carga de potencia, ya que es un ejercicio que sirve como base para la cargada en dos tiempos, un movimiento oficial de las competencias de levantamiento de pesas olímpico, afirma Megan Daley, una entrenadora de CrossFit nivel 1.

Incluso si no eres un atleta competitivo, Daley afirma que la carga de potencia es un ejercicio que ofrece grandes beneficios. "[La carga de potencia] sirve para entrenar la cantidad de potencia, que es muy importante para cualquier ejercicio en el que iniciemos un movimiento rápido", explica. "Como podría ser el salto vertical y la explosividad para los atletas, y también el poder levantarse del sofá rápidamente o correr con tus hijos".

La cantidad de potencia o los ejercicios de potencia son un tipo de entrenamiento que utilizan movimientos explosivos para aumentar la fuerza muscular y mejorar la velocidad, la agilidad y la ligereza. Un estudio de 2008 de la revista Journal of Strength and Conditioning reveló que incluir cargas de potencia en las rutinas de entrenamiento de fuerza podría servir para mejorar la altura de salto, la velocidad de sprint y otros movimientos explosivos. Las mejoras más notables se registraron tras un período de entre 14 y 15 semanas de entrenamiento continuo.

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A continuación, descubre cómo hacer una carga de potencia, cómo se mueven los músculos y conoce los beneficios de incorporar este ejercicio a tu rutina de fuerza, según Daley.