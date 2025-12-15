¿Funciona de verdad el HIIT? Los beneficios de los entrenamientos de HIIT

A pesar de estar lejos de ser nuevo o de vanguardia, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT) es muy popular, y por una buena razón: es eficiente, accesible y estudios muestran que las personas tienden a encontrarlo más atractivo que otras formas de ejercicio, especialmente el cardio de intensidad constante. (Piensa en andar en bicicleta a una velocidad continua).

El protocolo de entrenamiento consiste en episodios de esfuerzo de intensidad alta (como sprints), seguidos de breves periodos de recuperación activa (como caminar o marchar en el lugar) que permiten que la frecuencia cardíaca baje antes de subir de nuevo. Los bloques de actividad intensa y recuperación suelen repetirse varias veces, algunas personas prefieren hacer solo dos ejercicios durante todo el entrenamiento, y otras prefieren combinarlos con una variedad de movimientos.

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Puede que hayas visto clases de entrenamiento HIIT en tu gimnasio local y entiendas la esencia de lo que implica, y puede que tengas algunas preguntas, entre ellas: ¿vale la pena el HIIT?

Aquí analizamos los pros y los contras de los entrenamientos HIIT, explicamos a quiénes pueden beneficiar y te mostramos cómo armar un entrenamiento HIIT si decides probarlo.