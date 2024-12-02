5 entrenamientos para los abdominales superiores aprobados por entrenadores para tener un torso fuerte | Artículo de "OGC"

De acuerdo con Robles, las planchas son uno de los mejores entrenamientos para abdominales superiores. En particular, recomendó las planchas de arriba a abajo, que además de trabajar los abdominales superiores, también abordan los músculos de los hombros, el pecho y los tríceps.

Para hacerlo, Robles sugiere comenzar en una posición de flexión con los pies separados a la misma distancia de los hombros, con las manos posicionadas directamente bajo los hombros, y los músculos abdominales y los glúteos en posición de esfuerzo. Agregó que involucrar los músculos del tronco y los glúteos es clave para ayudar a estabilizar la columna vertebral y evitar que las caderas se muevan demasiado de un lado a otro al hacer las planchas.

Luego agregó: "Baja tu cuerpo al suelo un brazo a la vez hasta que estés en posición de plancha con los antebrazos. Regresa a la posición de flexión empujándote de nuevo hacia arriba un brazo a la vez; alterna qué brazo lleva cada repetición".

Continúa con tres series de 10-15 repeticiones cada una.

Robles afirma que las personas que no tienen mucha experiencia con las planchas pueden hacer una versión modificada. Para esto, haz el ejercicio con las manos elevadas sobre una inclinación, como un banco o una silla.

"Si se elevan las manos, se reduce la cantidad de peso que el tronco debe aguantar, lo cual hace que el movimiento sea más fácil para alguien con menos experiencia", afirma.