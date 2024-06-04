Qué hacer para que el calzado deje de hacer ruido

5 soluciones para que el calzado deje de hacer ruido
Cuidado del producto
Ya sea que tu calzado hace ruido porque está húmedo o porque tiene costuras rígidas, sigue estos consejos para que el calzado deje de hacer ruido cuando caminas.
Suministros
- Periódico
- Talco normal o para bebés
- Vaselina o aceite de coco
- Acondicionador de cuero
- Jabón para silla de montar (opcional)
Herramientas
- Paño
- Esponja
Existen tres responsables principales detrás de los ruidos en los tenis: el agua, que sean nuevos y la fricción. No abandones tus tenis por el ruido. Sigue estos pasos para identificar y reparar el ruido de los tenis.
Qué hacer para que los tenis dejen de hacer ruido
1.Calzado completamente seco
Si la causa del ruido es el exceso de humedad, seca bien los tenis. Dejarlos al sol para que se sequen al aire libre no siempre llega a la humedad que causa el sonido. En lugar de eso, saca las plantillas, arruga papel periódico y mételo hasta la punta de los tenis y envuélvelos con una toalla. Déjalos secar en un lugar con buena ventilación durante unas 12 horas. Colócalos cerca de un ventilador o de una rejilla de ventilación que expulse aire caliente para que se sequen más rápido.
Antes de volver a ponerle la plantilla, puedes rociar talco normal o para bebés directamente en el calzado para que absorba la humedad persistente.
2.Acelera el período para amoldarlo
A veces, el ruido proviene de la parte exterior de los tenis. Esto pasa sobre todo cuando los tenis son nuevos. El sonido puede proceder de las suelas de goma nuevas o de las costuras rígidas en el exterior de los tenis.
Entre más uses los tenis nuevos, más se aflojarán y se reducirá el ruido. Para acelerar el proceso, considera usar los tenis nuevos en casa para amoldarlos. El ruido debe desaparecer con el uso.
3.Reduce la fricción
Si el ruido proviene del interior de los tenis, y no se debe a la humedad, intenta retirarles las plantillas y agrega una capa fina de vaselina o aceite de coco en la parte inferior de los tenis. Esto ayudará a reducir la fricción si las plantillas rozan con otras partes de los tenis.
4.Acondiciona tu calzado
A veces no es el exceso de humedad lo que hace crujir unos tenis, sino la falta de ella. Unos tenis ya secos también pueden hacer ruido, sobre todo cuando son de cuero. Para solucionar el problema, usa acondicionador para cuero que humedezca los tenis y evite que hagan ruido.
Para comenzar, quita las agujetas de los tenis y luego aplica un poco de acondicionador con un paño limpio. Haz pequeños movimientos circulares para frotar suavemente la parte superior de cuero y centra tu atención en las arrugas naturales que se hayan formado.
Los tenis de cuero también hacen ruido cuando las agujetas rozan las lengüetas de estos. Puedes usar jabón para silla de montar, un compuesto especial para limpiar, acondicionar y proteger el cuero, para eliminar el sonido.
Aplica el jabón en un paño húmedo y frótalo en las lengüetas, creando espuma. Pásales un paño limpio y húmedo o una esponja. Si no tienes jabón para silla de montar, el acondicionador para cuero también funcionará para esto.
(Contenido relacionado: Tres maneras fáciles de limpiar las agujetas)
5.Usa calcetines
Los ruidos en los tenis no siempre son causados por ellos mismos. A veces son los pies. Si tus tenis suelen hacer ruido, y formas parte del equipo de las personas que no usan calcetines, trata de ponerte un par de estos.
Incluso los calcetines invisibles serán suficientes. Si los tenis dejan de hacer ruido, sabrás que el problema se debía a la fricción que hacen los pies descalzos dentro de los tenis.
Preguntas frecuentes
¿Qué causa que el calzado haga ruido?
Los tenis nuevos suelen hacer ruido durante el período de amoldamiento debido a las costuras rígidas y a las suelas de goma nuevas. La humedad atrapada en el interior de los tenis hará que hagan ruido hasta que se sequen por completo. Los puntos de fricción entre la plantilla y la suela de los tenis pueden presentar un ruido, así como usar los tenis sin calcetines.
El calzado de cuero puede hacer ruido cuando está muy seco y necesita que le frotes acondicionador o si las agujetas están rozando la lengüeta.
¿Qué hago para que el calzado deje de hacer ruido?
Muchas causas comunes del ruido de unos tenis pueden solucionarse fácilmente. Si son nuevos y hacen ruido, póntelos en casa para que se ablanden las costuras rígidas y las suelas nuevas.
Si el problema es la humedad, te recomendamos secar los tenis al aire.
Si el ruido proviene del interior de las plantillas, agrega una pequeña cantidad de vaselina en la parte inferior de estas. O, si los tenis son de cuero y están secos, hazles un tratamiento con acondicionador para eliminar los ruidos.
Texto: Lesly Gregory