Qué hacer para que el calzado deje de hacer ruido

A veces no es el exceso de humedad lo que hace crujir unos tenis, sino la falta de ella. Unos tenis ya secos también pueden hacer ruido, sobre todo cuando son de cuero. Para solucionar el problema, usa acondicionador para cuero que humedezca los tenis y evite que hagan ruido.

Para comenzar, quita las agujetas de los tenis y luego aplica un poco de acondicionador con un paño limpio. Haz pequeños movimientos circulares para frotar suavemente la parte superior de cuero y centra tu atención en las arrugas naturales que se hayan formado.

Los tenis de cuero también hacen ruido cuando las agujetas rozan las lengüetas de estos. Puedes usar jabón para silla de montar, un compuesto especial para limpiar, acondicionar y proteger el cuero, para eliminar el sonido.

Aplica el jabón en un paño húmedo y frótalo en las lengüetas, creando espuma. Pásales un paño limpio y húmedo o una esponja. Si no tienes jabón para silla de montar, el acondicionador para cuero también funcionará para esto.

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