3 posibles beneficios de usar lentes para luz azul

Técnicamente no, pero tiene un efecto en los ojos y potencialmente en la salud en general.

"En los estudios con animales, esta longitud de onda [corta] ha demostrado ser tóxica para la retina o la parte trasera del ojo. Sin embargo, hasta la fecha, no hay evidencia alguna de que la luz azul cause este tipo de daño en la retina humana", afirma Movsisyan.

Mientras se sigue investigando este tema, un estudio científico de 2022 demostró que la luz azul artificial no afecta de forma significativa a la visión ni a la salud ocular. La AAO también dice que la evidencia actual no sugiere un vínculo entre la luz azul y el daño a la retina humana o la degeneración macular relacionada con la edad.

La exposición a la luz azul puede ofrecer algunos beneficios. En un estudio sistemático de 2022, se descubrió que los atletas que se expusieron a la luz azul experimentaron algunos beneficios, como una mejora del rendimiento cognitivo y del tiempo de reacción, y un mayor estado de alerta.