3 posibles beneficios de usar lentes para luz azul
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Los doctores explican cómo es que los lentes protectores pueden resguardar los ojos del cansancio.
Es imposible evitar las pantallas en el mundo actual, lo que significa que también es prácticamente imposible escapar de la luz azul. Sin embargo, una exposición excesiva a este tipo de luz puede causar molestias en los ojos, como sequedad, visión borrosa temporal y sensibilidad a la luz. El Vision Council reveló en su encuesta de 2022 que el 80% de los encuestados informó de algunos síntomas de fatiga visual digital, por lo que los lentes que bloquean la luz azul pueden ayudar a proteger los ojos.
Los lentes para luz azul están diseñados específicamente para reducir la exposición a este tipo de luz, lo que puede prevenir los síntomas de fatiga visual asociados con el uso de pantallas digitales.
¿Qué es la luz azul?
Los dispositivos digitales como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y televisores emiten luz azul, al igual que las luces fluorescentes, las bombillas fluorescentes compactas y las luces LED. Sin embargo, la mayor fuente de luz azul proviene directamente del sol, según la American Academy of Ophthalmology.
Brian Boxer Wachler, oftalmólogo y cirujano ocular en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles (EE. UU.), explica que la luz azul, también conocida como luz visible de alta energía (HEV), forma parte del espectro de luz visible. ¿Recuerdas haber aprendido sobre el espectro de colores "rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta"? Todos estos colores están en el espectro de luz visible, dice Wachler, lo que significa que estas son las porciones del espectro electromagnético que son visibles para el ojo humano.
A medida que viaja el espectro de luz visible, las longitudes de onda se separan y varían en tamaño, lo que da como resultado diferentes colores. Se considera que la porción de luz azul del espectro tiene una longitud de onda corta de entre 400 y 500 nanómetros, según dice Tatevik Movsisyan, oftalmóloga y profesora clínica adjunta en The Ohio State University College of Optometry.
¿Es la luz azul dañina para la salud ocular?
Técnicamente no, pero tiene un efecto en los ojos y potencialmente en la salud en general.
"En los estudios con animales, esta longitud de onda [corta] ha demostrado ser tóxica para la retina o la parte trasera del ojo. Sin embargo, hasta la fecha, no hay evidencia alguna de que la luz azul cause este tipo de daño en la retina humana", afirma Movsisyan.
Mientras se sigue investigando este tema, un estudio científico de 2022 demostró que la luz azul artificial no afecta de forma significativa a la visión ni a la salud ocular. La AAO también dice que la evidencia actual no sugiere un vínculo entre la luz azul y el daño a la retina humana o la degeneración macular relacionada con la edad.
La exposición a la luz azul puede ofrecer algunos beneficios. En un estudio sistemático de 2022, se descubrió que los atletas que se expusieron a la luz azul experimentaron algunos beneficios, como una mejora del rendimiento cognitivo y del tiempo de reacción, y un mayor estado de alerta.
Luz azul y trastornos del sueño
Un uso excesivo de las pantallas antes de irse a dormir puede afectar a la calidad del sueño. Boxer Wachler explica que la luz azul de los dispositivos electrónicos no daña la vista, pero puede interferir en el sueño porque puede afectar la secreción de melatonina.
La melatonina es una hormona que el cerebro produce como respuesta a la oscuridad para favorecer la sensación de somnolencia. Además, también ayuda con los tiempos del reloj interno del cuerpo (ritmos circadianos), como explican los National Institutes of Health. La oftalmóloga Jennifer Tsai explica que la luz azul que emiten los dispositivos digitales puede afectar el ritmo circadiano natural del cuerpo engañándolo y haciéndolo pensar que todavía es de día, lo que dificulta que nos durmamos e incluso reduce la calidad del sueño. (Por supuesto, los horarios de sueño son diferentes para las personas que trabajan en turnos nocturnos).
Una investigación de 2019 publicada en Chronobiology International examinó la relación entre la exposición a la luz y el ritmo circadiano, y descubrió que dos horas de exposición a la luz azul por la noche son suficientes para suprimir la melatonina. Además, como demostró un estudio médico de 2022 de la revista Frontiers in Physiology, la luz azul puede afectar tanto la calidad como la duración del sueño.
Beneficios de los lentes para luz azul
A medida que más tareas cotidianas se fusionan con el mundo digital, más susceptible te vuelves a los síntomas relacionados con el uso excesivo de pantallas. A continuación, te explicamos cómo los lentes para luz azul pueden ayudarte a combatir la fatiga visual y permitirte desconectar.
1.Pueden favorecer un sueño saludable
Apagar las pantallas es una de las mejores cosas que puedes hacer antes de irte a dormir. Sin embargo, usar lentes para luz azul te permite utilizar pantallas antes de cerrar los ojos sin tener que sacrificar la calidad del sueño. Según las investigaciones, los lentes que bloquean la luz azul pueden mejorar el sueño, dice Boxer Wachler.
Un estudio de la edición de 2021 de la revista Chronobiology International sugiere que los lentes que bloquean la luz azul reducen la latencia del sueño (el tiempo que tarda una persona en dormirse) en las personas con trastornos del sueño, jet lag u horarios de trabajo irregulares.
2.Pueden reducir la sensibilidad a la luz
Según Tsai, la luz azul artificial de los dispositivos electrónicos podría provocar dolores de cabeza, problemas de enfoque y ojos fotosensibles.
"Normalmente, al aire libre solemos usar lentes de sol para reducir este efecto, ya que la luz solar también emite luz azul", explica la experta. "Sin embargo, en interiores, los ojos siguen expuestos a la luz azul de las pantallas, lo que los hace más sensibles a la luz".
Pero es posible que los lentes para luz azul no ayuden a remediar la fatiga visual causada por los dispositivos digitales. Según un estudio aleatorio y controlado publicado en 2021 en la revista American Journal of Ophthalmology, los lentes para luz azul no parecían prevenir o mejorar los síntomas de fatiga ocular tras dos horas de utilizar la computadora.
"A veces, la gente piensa que la causa de la fatiga visual y el síndrome visual informático es la luz azul, pero esto no es así", afirma Boxer Wachler. "La causa de esas afecciones es la excesiva cantidad de tiempo que se pasa con los aparatos electrónicos, porque enfocar algo de cerca durante mucho rato hace que los ojos parpadeen un 30% menos de lo normal".
Por tanto, aunque la luz azul no es la única responsable de la fatiga visual digital, los filtros de luz azul pueden ayudar a reducir los síntomas relacionados con la sensibilidad a la luz.
3.Pueden reducir los síntomas de la sequedad ocular
Dado que pasar horas delante de las pantallas puede reducir la cantidad de veces que parpadeamos, Tsai explica que los síntomas de sequedad ocular (como el enrojecimiento, la sensación de quemazón o los ojos llorosos) pueden aparecer por una falta de producción de película lacrimal.
"Usar [lentes con] filtro para luz azul puede ayudar a reducir el deslumbramiento y la sensibilidad a la luz, relajando así la tensión e incluso mejorando en ocasiones la frecuencia de parpadeo", afirma.
Según un estudio a pequeña escala de 2016, las personas adultas con sequedad ocular participantes en el estudio que utilizaron lentes que bloqueaban un 50% de luz azul mejoraron su agudeza visual. Para entender este dato mejor, según la American Optometric Association, la agudeza visual es la claridad o nitidez de la visión.
Consejos para utilizar lentes para luz azul
Si te interesa usar lentes para luz azul, Tsai recomienda buscar unos que filtren todo el rango de luz azul, es decir, entre 410 y 460 nanómetros. Los lentes tintados de naranja o ámbar están diseñados para bloquear más, si no toda, la luz azul, en comparación con los lentes transparentes.
"Hay que tener en cuenta que el hecho de que los lentes tengan filtro de luz azul no implica necesariamente que tengan filtro de rayos UV [ultravioleta]", explica la experta. "Para asegurarte de que los lentes lleven protección contra los rayos UV, compruébalo bien antes de comprarlos".
Si no sabes con seguridad si los lentes que compraste pueden bloquear la luz azul, Tsai aconseja pedir cita con un optometrista. "Normalmente, disponemos de dispositivos espectrales para comprobar las especificaciones de los lentes", comenta.
Cuándo usar lentes para luz azul
Si necesitas o no usar lentes para luz azul depende completamente de ti. "Siempre explico a mis pacientes que no hay ningún inconveniente en usar este tipo de lentes, ya que pueden aliviar la sensibilidad a la luz que provoca estar todo el día frente a la pantalla", explica Tsai. "Si alguien elige usar lentes para luz azul, lo mejor es usarlos siempre que esté mirando cualquier tipo de pantalla digital, lo que incluye trabajar con computadoras, utilizar el móvil y leer en tabletas".
Boxer dice que puedes apagar la luz azul de todos los dispositivos electrónicos yendo a "Settings" (Configuración) y luego a "Display" (Pantalla), y seleccionando el modo nocturno. "Este modo elimina la luz azul del móvil y la computadora. Es normal que cuando lo actives, la pantalla se vea un poco naranja, pero la mayoría de las personas se acaban acostumbrando".
Descansa la vista con frecuencia, añade. "Recomiendo seguir la regla 20-20, que consiste en cerrar los ojos durante 20 segundos por cada 20 minutos que pases delante de la pantalla". Otra variante es la regla 20-20-20, que consiste en apartar la vista de la pantalla cada 20 minutos para mirar durante 20 segundos a algo que esté a unos 6 metros de distancia (20 pies, de ahí el nombre de la regla en inglés).
"También sería conveniente hacer una revisión exhaustiva para determinar si se necesitan lentes graduados o si sería beneficioso un revestimiento antirreflejo en los lentes, que se ha comprobado que bloquea parte de la luz azul", comenta la experta. En caso de duda, consulta con tu oculista si los lentes para luz azul serían beneficiosos en tu caso.
Texto: Amy Capetta