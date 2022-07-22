Refrigerios ricos en proteínas aprobados por dietistas para comer después de un entrenamiento

La proteína en polvo es la manera más rápida y común, en especial el suero de proteína. Añadir polvo al agua o la leche es una forma rápida y portátil de consumir de 15 a 30 gramos de proteína (dependiendo de la marca del polvo) dondequiera que estés.

Otros refrigerios rápidos con proteína incluyen:

Huevos cocidos

Carne deli en rebanadas

Yogur griego

Queso en tiras

Atún enlatado

Cecina

El tamaño de la porción de los refrigerios ricos en proteínas antes mencionados dependerá de tu objetivo general de ingesta proteínica. Por ejemplo, alguien que toma clases de yoga de intensidad moderada puede solo necesitar menos de 20 gramos de proteína, que se pueden obtener de dos huevos cocidos, para reponerse. En cambio, alguien que acaba de tener una sesión intensa de una hora de levantamiento de pesas, probablemente necesitará 20 gramos o más de proteína. Esto puede estar en una porción de yogur griego con nueces y un huevo cocido.

Para los veganos, el reto de encontrar refrigerios ricos en proteínas puede ser más difícil. Muchas opciones de proteínas veganas como las semillas y legumbres, los frutos secos y granos enteros no son completas, no contienen los nueve aminoácidos esenciales. Pero, quienes tienen un estilo de vida vegano pueden llegar fácilmente a sus objetivos proteínicos. Al combinar dos proteínas incompletas distintas, se pueden consumir todos los aminoácidos necesarios para la reparación muscular. ¿Un ejemplo? Puedes poner crema de cacahuate en una rebanada de pan integral. Estos dos alimentos juntos ofrecen entre 12 y 15 gramos de proteína.

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Un refrigerio rico en proteína es importante después del ejercicio, pero la proteína no necesariamente debe ser el único macronutriente en el que te enfoques, las grasas y los carbohidratos también son importantes para la recuperación. Un artículo de 2010 en el Journal of Sports and Medicine se enfocó en el tipo de nutrición consumida después del ejercicio y su efecto en el crecimiento muscular, así como en la creación de glucógeno (combustible de apoyo almacenado en los músculos para el ejercicio).

Para quienes participan en deportes de resistencia (por ejemplo, carreras de larga distancia, ciclismo y natación) o quienes se enfocan en el entrenamiento con pesas y ráfagas de cardio en el gimnasio, recargarse con carbohidratos y proteína es especialmente útil para fomentar el crecimiento y la recuperación muscular. Una manera fácil de mezclar proteína y carbohidratos es haciendo un batido con fruta y polvo de proteína, poniéndole fruta al yogur griego o disfrutando la mitad de un sándwich de pavo.

Como siempre, recomendamos trabajar con un dietista para que desarrolle un plan de nutrición a la medida de tus necesidades.