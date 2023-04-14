Especialistas en nutrición opinan que hay que elegir estos alimentos para la recuperación muscular

Los atletas deberían consumir una mezcla de carbohidratos y proteínas en sus platos o refrigerios de recuperación, afirma Mangieri. Los carbohidratos reponen el glucógeno que se usó en los ejercicios de resistencia. Los carbohidratos son el nutriente más importante para la recuperación muscular, agrega ella.

Por ejemplo, un estudio de 2021 a pequeña escala, que analizó a 323 atletas recreativos que completaron una carrera en carretera de 15 kilómetros, reveló que quienes se suplieron con una bebida placebo con carbohidratos (contra un suplemento de proteína basada en lácteos) durante tres días consecutivos después de la carrera experimentaron menos dolor en los músculos.

Dicho eso, consumir proteína también es clave para la recuperación muscular, pero en especial después de hacer ejercicios de resistencia. De acuerdo con un estudio encontrado en una edición de 2017 del journal Nutrients, la proteína ayuda a aprovechar al máximo la síntesis de proteína muscular, lo que activa el crecimiento de los músculos. Además, el estudio indicaba que consumir proteína después de hacer ejercicio puede reducir la sensación de dolor de los músculos después del entrenamiento. Para aprovechar al máximo la síntesis de proteína muscular, según la National Academy of Sports Medicine, come uno o dos platos pequeños ricos en proteína en las tres horas siguientes de las sesiones de entrenamiento de fuerza.

Añadir o no una grasa a tu plato o refrigerio de recuperación depende de tu situación y objetivos, explica Mangieri. De acuerdo con la NASM, las grasas ayudan a reducir la inflamación, brindan energía y mejoran la recuperación. Sin embargo, también pueden ralentizar la digestión, señala Mangieri. Así que, para alimentarte con rapidez, tu plato de recuperación debería ser bajo en grasa, explica ella.

Pero, si terminaste de hacer actividad física por el día y no planeas hacer un entrenamiento energético a la mañana siguiente, considera la opción de un plato balanceado con carbohidratos, proteína y alguna grasa alimenticia.