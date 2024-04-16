3 beneficios del chocolate amargo para la salud según especialistas en nutrición

3 beneficios del chocolate oscuro para la salud según especialistas en nutrición
Nutrición
Como si necesitaras otra razón para disfrutar una golosina de cacao.
El chocolate está repleto de sabor, antioxidantes e historia.
Las investigaciones sugieren que el pueblo maya fue el primero en cultivar la planta del cacao, de donde se extrae el chocolate. De hecho, a la versión original de la bebida de este alimento (que se hacía con cacao, agua caliente y especias) se le llamaba "la bebida de los dioses".
En los siglos XVI y XVII se proclamaron las propiedades medicinales del cacao, que se popularizó como alimento expectorante, diurético, antidepresivo y afrodisíaco, características que no distan demasiado de muchos de los beneficios del cacao que conocemos hoy en día. No obstante, antes de profundizar en los beneficios para la salud del chocolate oscuro, tenemos que pensar en el chocolate como término general. En este abanico se encuentra el chocolate con leche y el chocolate puro, por ejemplo.
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¿Cómo se hace el chocolate?
El cacao se obtiene del árbol Theobroma cacao. Una vez tostadas a altas temperaturas, las semillas de cacao se convierten en los granos de cacao que conocemos. Cuando los granos de cacao ya se han molido hasta obtener un polvo fino, para reducir su amargor natural se mezclan con otros ingredientes como azúcar, leche y otros alimentos para conseguir chocolate oscuro de varios porcentajes y, por supuesto, chocolate con leche.
¿Qué beneficios tiene el chocolate oscuro para la salud?
Las propiedades nutricionales del chocolate provienen de su ingrediente principal, el cacao. El cacao mínimamente procesado es rico en minerales, como el potasio, el zinc y el magnesio. También contiene flavonoides (sustancias químicas naturales de las plantas con efectos beneficiosos para la salud), que tienen potentes propiedades antioxidantes.
Sin embargo, el tipo de chocolate oscuro que compres influye mucho. Por ejemplo, un estudio publicado en 2017 en la revista Frontiers in Nutrition identificó que la mayoría de las investigaciones que respaldan los beneficios para la salud del chocolate oscuro se han realizado en chocolates que tienen hasta un 80% de cacao. Para contextualizar, el chocolate oscuro contiene entre un 50% y un 95% de cacao en polvo.
Estos son los tres principales beneficios del chocolate oscuro para la salud.
3 beneficios del chocolate oscuro para la salud
1.Puede favorecer la salud cardiovascular
Comer chocolate oscuro puede influir positivamente en la salud cardiovascular de muchas formas distintas. Te explicamos por qué: el chocolate con altos porcentajes de cacao puede tener un efecto beneficioso en la salud del corazón, porque reduce la presión arterial, mejora el funcionamiento de los vasos sanguíneos y puede incluso disminuir los perfiles lipídicos (niveles de colesterol y triglicéridos).
Un estudio de control aleatorizado de 2019 demostró que, en un grupo de personas jóvenes sanas que consumieron chocolate oscuro con un 90% de cacao durante 30 días, se mejoraron los valores de presión arterial en comparación con quienes consumieron chocolate oscuro con menores concentraciones de cacao. Consejo profesional: tener una presión arterial normal es fundamental para una buena salud. Tener la presión arterial alta puede afectar negativamente a la salud dañando los vasos sanguíneos y causando sobreesfuerzos en el corazón.
En cuanto a los niveles de lípidos, un metaanálisis publicado en 2011 en la revista The European Journal of Clinical Nutrition descubrió que el consumo regular de chocolate oscuro disminuía los niveles de colesterol de lipoproteínas de baja densidad, o LDL. El LDL es una de las formas de colesterol comúnmente conocidas como "colesterol malo" y cuando los niveles de LDL son más altos de lo normal, el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas e ictus es mayor.
2.Puede mejorar el ánimo
Si alguna vez has recurrido al chocolate cuando necesitabas sentirte mejor, debes saber que es algo muy común. Aunque el sabor dulce y la exquisita textura de esta delicia pueden ser las principales razones por las que te sientes mejor después de disfrutarla, también hay razones científicas fundadas que explican por qué el chocolate oscuro mejora el estado de ánimo.
Tomemos, por ejemplo, un análisis de control aleatorizado (publicado en 2022 en la revista Journal of Nutritional Biochemistry) que estudió el efecto del chocolate oscuro en el estado de ánimo de personas adultas sanas de entre 20 y 30 años. En el estudio, quienes participaron consumieron 30 gramos diarios de chocolate oscuro con un 85% o un 70% de cacao durante tres semanas. El grupo de control no consumió chocolate oscuro.
Como contexto, 30 gramos de chocolate es aproximadamente un tercio de una tableta de chocolate clásica. ¿Qué descubrieron las investigaciones? Los que consumieron el chocolate oscuro al 85% experimentaron una reducción significativa de los sentimientos de angustia emocional, en comparación con los que solo tomaron el chocolate oscuro al 70% y el grupo de control. Una explicación de este resultado podría deberse a los efectos positivos que el chocolate oscuro al 85% tiene sobre el microbioma intestinal.
Aparte de su capacidad para promover la salud y la diversidad del microbioma intestinal, el cacao puede ser beneficioso para el estado de ánimo porque es una fuente rica en polifenoles (compuestos beneficiosos naturales que se encuentran en las plantas). Los polifenoles tienen propiedades antioxidantes que pueden afectar al estado de ánimo al reducir la inflamación, que se cree que contribuye a la depresión.
Un amplio estudio epidemiológico, publicado en un número de 2018 de la revista Molecules, sugirió que quienes seguían una dieta que contenía altas cantidades de polifenoles experimentaban una reducción de los síntomas depresivos. Una posible razón podría ser que el consumo de chocolate oscuro reduce los niveles de cortisol. La reducción de los niveles de estas hormonas del estrés puede, a su vez, ayudar a disminuir los síntomas de ansiedad y depresión.
3.Puede contribuir a equilibrar los niveles de azúcar en sangre
Puede parecer contradictorio sugerir que se puede mejorar el control del azúcar en sangre comiendo chocolate, pero esa es la idea. Pero, antes de ir corriendo a la tienda y comprar chocolate en nombre de la salud, recuerda que la mayoría de las barritas de chocolate tienen un alto contenido en azúcar y un bajo contenido en polifenoles: estas barritas en concreto no te ayudarán a regular el azúcar en sangre.
Las investigaciones sobre la aportación del chocolate oscuro al equilibrio del azúcar en sangre son dispares y es necesario realizar más estudios; sin embargo, parece que el contenido de polifenoles del chocolate oscuro puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. Como mínimo, si te preocupan tus niveles de azúcar en sangre, es probable que elegir chocolate oscuro no afecte a los niveles de insulina en ayunas, en comparación con el chocolate con menor porcentaje de cacao.
Por ejemplo, unos niveles de insulina constantemente elevados pueden hacer que las células se vuelvan resistentes a la insulina, lo que significa que ya no pueden absorber la glucosa de la sangre. La resistencia a la insulina puede provocar diversas enfermedades crónicas, por lo que es importante mantener controlados los niveles de insulina para un bienestar óptimo.
Conclusión
Al fin y al cabo, disfrutar del chocolate en cualquiera de sus formas puede formar parte de una dieta rica y equilibrada. Elegir un chocolate oscuro, preferiblemente uno que tenga al menos un 80 por ciento de cacao, puede tener algunos beneficios para la salud. Es importante recordar que el consumo de una dieta que incluya frutas, verduras, proteínas, grasas saludables y fibra, así como la práctica de ejercicio y una higiene del sueño adecuada, son fundamentales para la longevidad.
Texto: Sydney Greene, maestra en ciencias y especialista en nutrición.