3 beneficios del chocolate amargo para la salud según especialistas en nutrición

Si alguna vez has recurrido al chocolate cuando necesitabas sentirte mejor, debes saber que es algo muy común. Aunque el sabor dulce y la exquisita textura de esta delicia pueden ser las principales razones por las que te sientes mejor después de disfrutarla, también hay razones científicas fundadas que explican por qué el chocolate oscuro mejora el estado de ánimo.

Tomemos, por ejemplo, un análisis de control aleatorizado (publicado en 2022 en la revista Journal of Nutritional Biochemistry) que estudió el efecto del chocolate oscuro en el estado de ánimo de personas adultas sanas de entre 20 y 30 años. En el estudio, quienes participaron consumieron 30 gramos diarios de chocolate oscuro con un 85% o un 70% de cacao durante tres semanas. El grupo de control no consumió chocolate oscuro.

Como contexto, 30 gramos de chocolate es aproximadamente un tercio de una tableta de chocolate clásica. ¿Qué descubrieron las investigaciones? Los que consumieron el chocolate oscuro al 85% experimentaron una reducción significativa de los sentimientos de angustia emocional, en comparación con los que solo tomaron el chocolate oscuro al 70% y el grupo de control. Una explicación de este resultado podría deberse a los efectos positivos que el chocolate oscuro al 85% tiene sobre el microbioma intestinal.

Aparte de su capacidad para promover la salud y la diversidad del microbioma intestinal, el cacao puede ser beneficioso para el estado de ánimo porque es una fuente rica en polifenoles (compuestos beneficiosos naturales que se encuentran en las plantas). Los polifenoles tienen propiedades antioxidantes que pueden afectar al estado de ánimo al reducir la inflamación, que se cree que contribuye a la depresión.

Un amplio estudio epidemiológico, publicado en un número de 2018 de la revista Molecules, sugirió que quienes seguían una dieta que contenía altas cantidades de polifenoles experimentaban una reducción de los síntomas depresivos. Una posible razón podría ser que el consumo de chocolate oscuro reduce los niveles de cortisol. La reducción de los niveles de estas hormonas del estrés puede, a su vez, ayudar a disminuir los síntomas de ansiedad y depresión.