¿Qué es Pickleball? ¿Y cómo se juega?
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Los expertos explican todo lo que necesitas saber sobre el pickleball y brindan consejos sobre cómo jugarlo.
Puede que el pickleball sea de los deportes más populares en Estados Unidos y esta popularidad está creciendo a nivel mundial. Según la Sports and Fitness Industry Association, el número de personas que practican pickleball se duplicó en 2022 en los EE. UU., lo que supone un incremento de prácticamente el 159% en tres años.
Y no es de extrañar: este deporte, que se juega con palas y una pelota de plástico, es divertido, dinámico y sencillo. Desde que se inventó hace casi 60 años, el pickleball ha demostrado ser un deporte para todo tipo de personas, desde quienes lo practican como hobby hasta los atletas con mayor compromiso. Gracias al rápido aumento en su popularidad, tanto para atletas que acaban de empezar como para quienes tienen más experiencia, es cada vez más fácil encontrar oportunidades para jugar.
¿Te gustaría probarlo? A continuación, te explicamos todo lo que debes saber sobre el pickleball y te damos consejos de expertos para aprender a jugar.
¿Cómo se juega a pickleball?
El pickleball se juega con unas palas que son más grandes que las de ping-pong pero más pequeñas que las raquetas de tenis. Además, pueden ser de madera, plástico, fibra de carbono u otros materiales. Los jugadores usan una pelota de plástico con agujeros y con un tamaño similar a la de béisbol.
Un partido puede ser mano a mano o de dobles (dos contra dos), y se juega en una cancha que, más o menos, tiene la mitad del tamaño de una de tenis estándar. En el centro de la cancha hay una red de 86 cm de altura.
Antes de comenzar a jugar, repasa las normas esenciales a continuación. ¿Quieres volverte profesional? El manual de la asociación USA Pickleball puede ayudarte.
1. La pelota tiene que pasar por encima de la red y aterrizar dentro de los límites de la cancha. Esta es la norma habitual en todos los deportes de raqueta y el pickleball no es una excepción. La pelota tiene que pasar por encima de la red y aterrizar dentro de los límites de la cancha marcados por las líneas. Si un equipo o un jugador tira la pelota fuera del terreno de juego, el jugador o equipo adversario gana un punto.
2. Los jugadores no pueden estar en la zona de no volea al momento de golpear la pelota. En cada extremo de la red hay un área de 2 metros marcada con una línea paralela a la red. Esta es la llamada zona de no volea, que idearon las mismas personas que inventaron el juego para evitar que los jugadores de más altura tengan ventaja. Los jugadores no pueden tener los pies dentro de esta zona cuando golpeen la pelota.
3. Los saques deben hacerse con la mano baja desde la línea de fondo y caer fuera de la zona de no volea. Cuando se hace un saque para comenzar un punto, los jugadores deben estar en la línea de fondo, que es la raya que indica el final de la cancha y que está en paralelo a la red. A continuación, hay que golpear la pelota con la mano baja y apuntar hacia el otro lado de la red, de manera que pase de la línea de no volea.
4. En el primer golpe de cada equipo, la pelota tiene que rebotar una vez en la cancha antes de que el jugador o el equipo contrario pueda devolverla. Cuando un jugador o un equipo hace un saque, los oponentes deben dejar que la pelota rebote una vez antes de golpearla y pasarla de nuevo hacia el otro lado de la red. Cuando la pelota vuelve al equipo que ha sacado, este debe dejarla rebotar una vez antes de devolverla.
Después de esto, los equipos pueden golpear la pelota sin tener que dejarla rebotar antes. Este golpe se llama "volea" y consiste en golpear la pelota en el aire en vez de dejarla rebotar.
5. Si la pelota rebota dos veces en el mismo lado de la cancha, se termina ese punto. Como ocurre en el tenis, si un equipo pasa la pelota al otro lado de la red y rebota dos veces antes de que el otro equipo pueda devolverla, los jugadores que la hayan lanzado ganan el punto.
6. Solo puede anotar puntos el equipo que saca. Si el equipo que saca gana un punto, anota. Si el equipo que no ha sacado gana un punto, la puntuación no cambia. El equipo que gane el punto pasa a ser el que saca cuando toca jugar el siguiente punto.
7. Se necesitan 11 puntos y superar al equipo contrario por 2 puntos para ganar un partido.
¿Por qué es tan popular el pickleball?
Rick Witsken, exjugador profesional de tenis, entrenador de pickleball y cofundador de la National Pickleball League de EE. UU. (una nueva liga profesional para jugadores de más de 50 años), opina que el principal atractivo de este deporte es su sencilla curva de aprendizaje. Los jugadores comienzan a disfrutar del juego en cuestión de minutos.
Witsken añade que es mucho más fácil dominar el pickleball que el tenis. Según explica, cuando aprendes a jugar tenis puede que necesites varias clases antes de lograr golpear correctamente la pelota tres veces consecutivas.
Con el pickleball consigues eso en los primeros cinco minutos. Además, cuanto más dura la ronda, más emoción se genera y se hace más divertido. Esta facilidad para lograr el nivel mínimo para jugar bien pickleball hace que sea bastante mejor que el tenis y es por eso que se ha popularizado tanto.
Ernie Medina, representante de la asociación USA Pickleball y entrenador certificado por la organización Professional Pickleball Registry está de acuerdo. Él afirma que la popularidad de este juego está relacionada con el hecho de que es más similar al ping-pong que a una miniversión del tenis.
Witsken comenta que el tamaño de la cancha también puede tener algo que ver con su popularidad desde el punto de vista social. Como los equipos están más cerca los unos de los otros y no tienen que correr tanto, pueden platicar y reírse fácilmente mientras juegan.
Sin embargo, el que la cancha sea pequeña no significa que no se haga ejercicio con el pickleball. Un estudio publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health en 2021, determinó que las personas adultas con un estilo de vida sedentario que empezaban a jugar pickleball aumentaban su potencia en las piernas en un 11% en solo seis semanas.
En comparación, el entrenamiento de fútbol de alta intensidad suele aumentar la potencia de las piernas en un 15-16% en cuatro meses en el caso de hombres de mayor edad. Además de los beneficios para la salud física, las personas que jugaban pickleball que participaron en el estudio afirmaron que este deporte es divertido y que disfrutan practicarlo. En promedio, los participantes hicieron 4.5 horas de ejercicio durante un período de seis semanas y comentaron que su bienestar había mejorado durante este tiempo.
¿Cómo se inventó este deporte y de dónde viene su nombre?
Según la asociación USA Pickleball, este deporte se inventó en 1965 en Bainbridge Island, en la costa de Seattle (Washington, EE. UU.). Joel Pritchard, excongresista del estado de Washington, estaba de vacaciones con su amigo, Bill Bell, cuando los dos idearon este deporte con palas de ping-pong y una pelota con agujeros en una cancha vieja de bádminton.
Durante los días siguientes, ambos modificaron la forma de jugar y, finalmente, bajaron la altura de la red para que el deporte fuera más accesible tanto para niños y niñas como para personas adultas. El primer cambio que hicieron fue que la pelota tenía que rebotar una vez después del saque y después de que la devuelvan por primera vez. El segundo cambio fue delimitar la zona de no volea que, según Bell, anulaba la posible ventaja de las personas más altas.
La esposa de Pritchard, Joan, explicó que se le ocurrió el nombre "pickleball" por el estilo del juego, que combina elementos de otros deportes.
Joan comentó en su momento que le recordaba al "pickle boat", el término en inglés que hace referencia a un equipo formado por remeros que no fueron elegidos para subirse a otros barcos.
¿En qué se diferencian el pickleball y el tenis?
Aunque el pickleball se suele disputar en una parte de una cancha de tenis y ambos son deportes de raqueta, son bastante diferentes el uno del otro. Algunas de las diferencias más importantes son:
- El tamaño de la cancha: la cancha de pickleball es más pequeña que la de tenis. De acuerdo con las normas de USA Pickleball, este deporte se juega en un espacio de 6 metros de ancho y 13 de largo. La parte posterior de cada lado de la cancha está dividida por líneas blancas perpendiculares en áreas de saque de 3 metros de ancho. A cada lado de la red hay un área de unos 2 metros de largo que se llama "zona de no volea".
Las dimensiones de las canchas de tenis son mucho más grandes, ya que tienen casi 24 metros de largo y una zona de algo más de 8 metros de ancho para los jugadores en los partidos de individuales y de 11 metros para los dobles. Las líneas de las canchas de tenis también son diferentes: en lugar de tener una línea perpendicular en la parte posterior de cada lado, solo hay una en la zona más cercana a la red. Además, las canchas de tenis no tienen zonas de no volea.
El pickleball no requiere correr tanto, ya que la cancha es más pequeña, y este es otro motivo por el que se ha hecho tan popular.
Un consejo: Si no tienes una cancha de pickleball cerca, puedes crearla en cualquier zona con el asfalto suficiente para poder jugar. La asociación USA Pickleball ofrece instrucciones y las dimensiones de la cancha para que puedas crear la tuya. Puedes usar tiza para marcar los límites de la zona de no volea. Hay redes portátiles disponibles en línea, pero también puedes atar una cuerda entre dos sillas para improvisar una.
- Equipo: el pickleball se juega con palas que tienen una cara lisa en vez de con raquetas con cuerdas, como las de tenis y bádminton. La pelota es de plástico y está llena de agujeros, no como la de tenis que es de goma inflada de aire y cubierta de fieltro.
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- Reglas: algunas reglas son diferentes en este deporte. Los saques de pickleball se deben realizar sin levantar la mano, por ejemplo, y la pelota y la pala deben hacer contacto por debajo de la cintura durante el saque. El saque tiene que caer al otro lado de la cancha, pasando la línea divisoria paralela a la red. En el tenis, sin embargo, los saques deben caer dentro de la zona de la línea paralela del otro lado de la red. En el pickleball, la pelota debe rebotar en el otro lado de la cancha después de que la devuelvan por primera vez, esto es algo que no ocurre en el tenis.
- Zona de no volea: en el pickleball, esta zona es de 2 metros por cada lado de la red y está marcada por líneas paralelas a esta. Los jugadores de pickleball no pueden golpear la pelota en el aire si tienen los pies dentro de esta zona. Esta regla no existe en el tenis.
- Puntuación: en el tenis, el primer punto que se marca hace que la puntuación quede 15-0, y los puntos siguientes se cuentan como 30 y 40. Un juego de tenis puede ganarse con solo cuatro puntos si alguien marca una puntuación de 15, 30, 40 y el punto siguiente. Tanto el jugador o el equipo que saca como el que devuelve la pelota pueden anotar puntos.
En el pickleball, solo el equipo que saca puede añadir puntos al marcador. Si el equipo que devuelve gana un punto, se convierte en el equipo que saca y tiene la oportunidad de sumar puntos. Los puntos se cuentan de uno en uno y los partidos se juegan a 11. El equipo o jugador ganador tiene que ganar por dos puntos. Verás que la puntuación tiene tres números, que representan la puntuación del equipo que saca, la puntuación del equipo que recibe y el jugador del equipo que saca (1 o 2).
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¿Qué equipo se necesita para el pickleball?
Lo primero que necesitas es una pelota y palas de pickleball. Las palas están disponibles en una amplia gama de materiales, desde madera sencilla hasta fibra de carbono, que suele ser la opción más cara.
Si buscas una pala para iniciarte en este deporte, Witsken recomienda dejar de lado la de fibra de carbono y optar por una con estructura de panal en el centro, ya que este tipo de palas son ligeras e ideales para principiantes. La pelota no rebotará tan rápido como lo haría con una pala de madera, así que te resultará más fácil golpearla y hacer que caiga dentro de los límites establecidos.
Los jugadores de pickleball también deben tener un calzado deportivo con soporte y con tracción multidireccional en la planta. El calzado de tenis puede ser una buena opción para jugar pickleball. En cuanto a la ropa, opta por ropa ligera, transpirable y absorbente de sudor para mantener la comodidad y la frescura en la cancha.
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Consejos de pickleball para principiantes
En general, el pickleball es un deporte fácil de aprender, pero necesitarás algo de práctica para dominarlo. A continuación, Medina y Witsken te dan un consejo cada uno para ayudarte a triunfar cuando empieces a jugar.
- Evita los swings largos.
Según Witsken, quienes comienzan a jugar pickleball, sobre todo las personas con experiencia en el tenis, tienden a llevar la pala muy hacia atrás para golpear la pelota, como lo harían en el tenis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cancha de pickleball es más pequeña y las pelotas y las palas tienden a rebotar bastante, por lo que hacer grandes movimientos resulta contraproducente. Esto puede hacer que la pelota caiga fuera de los límites.
El experto también aconseja aprovechar el tamaño de la cancha y el rebote del equipo a tu favor. Es mejor hacer swings cortos e intentar controlar el punto en el que colocas tus golpes. A medida que vayas mejorando, podrás golpear la pelota más rápido, pero, incluso ahí, tampoco será necesario que hagas un gran swing hacia atrás.
- Mantén la pelota frente a ti.
Medina explica que los principiantes suelen quedarse en un lugar fijo y estirar los brazos para golpear la pelota. Sin embargo, así puede ser más difícil controlar hacia dónde irá.
En lugar de dejar el cuerpo quieto y estirar los brazos, Medina aconseja mover los pies, de forma que la parte frontal del cuerpo apunte hacia la pelota y hacia el punto al que la quieres lanzar. Antes de iniciar un punto, prepara tu posición, con las rodillas ligeramente flexionadas y la pala delante del cuerpo.
"En este momento, mírate los pies. Verás que están en forma de V", comenta.
El experto recomienda dar pasos laterales y hacer movimientos cortos para colocarte en esta postura en V antes de cada golpe. Así podrás tener más control y, por lo tanto, aumentar tus posibilidades de lanzar la pelota dentro de los límites desde el principio.
Texto: Greg Presto