¿Qué es Pickleball? ¿Y cómo se juega?

Rick Witsken, exjugador profesional de tenis, entrenador de pickleball y cofundador de la National Pickleball League de EE. UU. (una nueva liga profesional para jugadores de más de 50 años), opina que el principal atractivo de este deporte es su sencilla curva de aprendizaje. Los jugadores comienzan a disfrutar del juego en cuestión de minutos.

Witsken añade que es mucho más fácil dominar el pickleball que el tenis. Según explica, cuando aprendes a jugar tenis puede que necesites varias clases antes de lograr golpear correctamente la pelota tres veces consecutivas.

Con el pickleball consigues eso en los primeros cinco minutos. Además, cuanto más dura la ronda, más emoción se genera y se hace más divertido. Esta facilidad para lograr el nivel mínimo para jugar bien pickleball hace que sea bastante mejor que el tenis y es por eso que se ha popularizado tanto.

Ernie Medina, representante de la asociación USA Pickleball y entrenador certificado por la organización Professional Pickleball Registry está de acuerdo. Él afirma que la popularidad de este juego está relacionada con el hecho de que es más similar al ping-pong que a una miniversión del tenis.

Witsken comenta que el tamaño de la cancha también puede tener algo que ver con su popularidad desde el punto de vista social. Como los equipos están más cerca los unos de los otros y no tienen que correr tanto, pueden platicar y reírse fácilmente mientras juegan.

Sin embargo, el que la cancha sea pequeña no significa que no se haga ejercicio con el pickleball. Un estudio publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health en 2021, determinó que las personas adultas con un estilo de vida sedentario que empezaban a jugar pickleball aumentaban su potencia en las piernas en un 11% en solo seis semanas.

En comparación, el entrenamiento de fútbol de alta intensidad suele aumentar la potencia de las piernas en un 15-16% en cuatro meses en el caso de hombres de mayor edad. Además de los beneficios para la salud física, las personas que jugaban pickleball que participaron en el estudio afirmaron que este deporte es divertido y que disfrutan practicarlo. En promedio, los participantes hicieron 4.5 horas de ejercicio durante un período de seis semanas y comentaron que su bienestar había mejorado durante este tiempo.