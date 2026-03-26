Cómo aumentar la energía y la resistencia para correr

Sí, el entrenamiento por intervalos de alta intensidad (HIIT) es una de las mejores formas de aumentar la resistencia. Según un estudio realizado en junio de 2023, el entrenamiento por intervalos mejoraba más el VO₂ máx. (un indicador de resistencia) que el entrenamiento de resistencia en sí.

Este tipo de entrenamiento alterna períodos de esfuerzo máximo con períodos de descanso. Puede ser un entrenamiento en una colina, donde corres 30 segundos cuesta arriba y bajas caminando durante un minuto. O bien, un sprint en terreno plano (80-95% de tu frecuencia cardíaca máxima) seguido de una caminata o un trote suave.

Este tipo de entrenamiento por intervalos fortalece el corazón y los pulmones para resistir las exigencias de carreras más largas. Además, ayuda a los músculos a manejar mejor el ácido láctico, un subproducto de la respiración anaeróbica, lo que aumenta tu umbral de lactato. Cuando el ácido láctico se acumula en los músculos durante ejercicios intensos, puedes sentir una sensación de ardor, que suele ser incómoda.