Cómo correr durante más tiempo sin cansarse

Independientemente de la estrategia que elijas para aumentar el tiempo que puedes correr sin cansarte tan rápido, comprender tu índice de esfuerzo percibido (IEP) es fundamental para evitar correr demasiado rápido en una fase temprana del entrenamiento.

"La escala de IEP típica va del 1 al 10, pero algunas variaciones miden del 6 al 20", comenta Ray. "La mayoría de runners e instructores utilizan la escala del 1 al 10 porque es más intuitiva: 1 es un esfuerzo muy ligero, mientras que 10 representa el esfuerzo máximo".

Esencialmente, la escala de IEP se desglosa de esta manera:

Del 1 al 4: esfuerzo ligero; puedes mantener una conversación

Del 4 al 6: esfuerzo moderado; todavía puedes hablar, pero respiras con más dificultad

Del 6 al 9: esfuerzo de moderado a vigoroso; las carreras dentro de este rango son más desafiantes y requieren respiraciones cortas y rápidas

Del 9 al 10: esfuerzo máximo

A la hora de entrenar la resistencia, Ray y Ball recomiendan correr a un ritmo que se encuentre entre los valores tres y seis de la escala de IEP. "Al enfocarse en mantener un esfuerzo entre suave y moderado, los runners se aseguran de dejar suficiente energía para más adelante en la carrera", dice Ray. "Recomiendo estar lo más cerca posible de un esfuerzo de tres, pero hay runners que quizás no puedan correr sin superar ese IEP".

Ten en cuenta que cuanto más tiempo corras, tu velocidad puede disminuir a medida que aumenta tu IEP, y eso está bien. Es normal que el cuerpo empiece a esforzarse más para mantener el mismo ritmo durante un tiempo. "Lo importante es regular tu ritmo al principio para retrasar este IEP más alto por el mayor tiempo posible".

Ball añade que, cuando aumentas los kilómetros que recorres cada semana, solo debes aumentar un 10 por ciento. "Por ejemplo, si corriste 24 km la semana pasada, la semana siguiente deberías aumentarlos solo 2.5 km", comenta.

Cuando quieras empezar a incorporar la velocidad a tu rutina de entrenamiento, puedes hacer entrenamientos en cuestas o entrenamientos por intervalos. En este caso, deberías tener un rango de esfuerzo de entre el seis y ocho en la escala de IEP, comenta Ball.