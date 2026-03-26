Los mejores consejos para empezar a hacer running

¿Cómo saber lo que necesitas? El consejo de Muller es centrarse en aquello que va a estar en contacto directo con tu cuerpo. Por ejemplo, unos tenis de running, un bra deportivo de alto impacto en el caso de las mujeres y unos shorts de compresión.

A la hora de elegir los tenis adecuados, todos nuestros expertos recomiendan ir a una tienda de running. Allí observarán cómo caminas y, según tu pronación, te recomendarán diferentes modelos de tenis (por ejemplo, neutros o de estabilidad). Camina por la tienda con los tenis puestos (o corre si disponen de una cinta) para elegir los que te resulten más cómodos.

Consejo: Hislop recomienda ir a comprar tenis de running al final del día, cuando tienes los pies hinchados. "Si te aprietan al final del día, sin duda también te apretarán cuando salgas a correr".

También es recomendable adquirir un reloj con GPS o descargar una aplicación de running para monitorizar el ritmo y la distancia. La Nike Run Club App (NRC) cuenta con funciones adicionales, como audioguías para correr y programas de entrenamiento, que te ayudarán a afrontar tu primera carrera.

El resto del equipo dependerá de tus preferencias, del clima y de lo que te resulte más cómodo. Unos lentes de sol, un gorro, crema solar y productos antirrozaduras pueden hacer que correr sea mucho más agradable, especialmente en los días calurosos y soleados. Si corres con frío o lluvia, tal vez necesites guantes o una chamarra impermeable. También podrías comprar un chaleco de hidratación, una botella de agua o geles.