Edición especial de Melitta Baumeister: Nike Vomero Premium y Pegasus Premium

Los diseños de Baumeister se dirigen a los atletas de todos los días con estilo, en consonancia con el lema de Nike: "Si tienes un cuerpo, eres un atleta". Conocida por su estética original y su capacidad para realzar los diseños de uso diario, Baumeister es la colaboradora ideal.

Los Vomero Premium y los Pegasus Premium de Baumeister son auténticas obras de arte, con sus atrevidas combinaciones de colores (naranja total y verde neón volt) y sus sutiles variaciones de color en capas. Cada tenis está pintado a mano, por lo que cada uno es diferente del otro. En opinión de Baumeister, esto guarda relación con la idea de aceptar nuestros defectos y movernos por nosotros mismos en lugar de perseguir la perfección. "Se trata de correr por uno mismo, no por nadie más", afirma.

Si observas detenidamente ambos modelos, descubrirás detalles de diseño, como los ojos y las manos de Baumeister y la marca MB en toda la superficie, que añaden un toque personal.

"Tanto los Vomero Premium como los Pegasus Premium son modelos icónicos que han sido imprescindibles para la comunidad del running durante décadas", afirma. "Reinventar algo tan esencial para quienes corren todos los días desde la perspectiva de 'Corre como si nadie te estuviera viendo' me permitió crear una paradoja significativa. Los diseños son expresivos y llenos de vida. Cada par de Vomero Premium pintado a mano se transforma en una pieza única donde la pintura funciona como evidencia, no como decoración. Por otro lado, los Pegasus Premium adoptan la paradoja con un diseño atrevido en neón que invita a los corredores a moverse con libertad, incluso cuando parece que los tenis los estuvieran observando".