夜のランニングを安全に行うための7つのヒント

夜のランニングにまつわる懸念のひとつは、睡眠障害を引き起こす可能性があること。 運動によって心拍数が上昇し、アドレナリン 、 ノルアドレナリン、エンドルフィンの分泌が増える。長距離や高強度のワークアウトをした後は、特にその傾向が強い。 なかでも気分を高めてくれるエンドルフィンは、脳を刺激して入眠を妨げることがある。

「エンドルフィンの分泌量が増えると警戒態勢が解けないので、眠りにつくのに時間がかかることがあります」とローズは語る。 全員がそうなる訳でもないので、夜のエクササイズによってどの程度リラックスしにくくなるかをチェックしてみよう。

夜のエクササイズは睡眠サイクルに影響を及ぼす可能性もある。 最も注目に値するのは、学術誌『Sleep Medicine Reviews（睡眠医学レビュー）』で2021年に発表されたメタ分析だ。就寝前にテンポランやスピードワークアウトといった高強度の運動をこなすと、体の回復に最も効果のあるレム睡眠が減り、睡眠の質の低下につながることがわかった。 1回の睡眠サイクルの間に、第1および第2段階（浅い眠り）から第3段階（深い眠り）に入り、最終的に第4段階（レム睡眠）に移行する。 レム睡眠は睡眠全体の約4分の1に相当し、夢を見る段階でもある。

米国国立睡眠財団によると、完全な睡眠サイクル5～6回分の睡眠を確保できる人（1晩あたり7.5～9時間の睡眠時間に相当する）は、睡眠時間が少ない人と比べて起床時にリフレッシュできる。さらにはエネルギーに満ちた気分になれる可能性が高いと言われている。

質の高い睡眠は、運動の面でのリカバリーに不可欠だという研究もある。睡眠不足は炎症の原因になり、筋肉の回復、グリコーゲン貯蔵、翌日の認知機能（反応時間、判断、意思決定など）を妨げるというのだ。 また別の研究では、睡眠不足によってワークアウト後に欠かせない筋肉の修復プロセスが損なわれる。そのためスポーツのパフォーマンスにマイナスの影響が現れるおそれがあることも示されている。

もちろん、運動に対する反応は人それぞれだ。夜遅い時間に走った後でも、すぐに眠れる人はいるだろう。 夜のランニング後に、質の高い睡眠がとれるかどうかチェックしておこう。 ランニング後やリカバリー日の睡眠衛生に違いが見られない人は、夜のランニングが向いていると言える。 ただし何らかの変化に気付いときは、負荷を減らす（または医師に相談する）こと。

寝る前に興奮したり、すっきりと目が覚めなかったりする傾向が見られたら、ランニングの時間をなるべく早い時間帯にずらしてみよう。 睡眠に問題がある場合は、医療の専門家に相談して解決策を教えてもらう必要もあるだろう。

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