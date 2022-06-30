筋力トレーニングで代謝がアップする仕組み

筋力トレーニングは、体の除脂肪筋肉量を増やすことで安静時代謝量（RMR）を上げる効果がある。 RMRとは、呼吸、循環、消化など、基本的な身体的機能を実行するために体が必要とするカロリーだ。

除脂肪筋肉組織は、脂肪よりも代謝が活発であるため、体の筋肉量が多ければ安静時でも必要なエネルギー（カロリー）が多くなる。ただし実際のカロリーの数値には議論の余地がある。 筋肉量が増加すると1日あたりのカロリー消費量を数百増やすことができるという説もあるが、それは大げさであるようだ。to make it more natural

脂肪と筋肉の消費カロリーを比較した研究は、正確な測定が困難なためにほとんど存在しない。 ただしニューメキシコ大学の運動生理学者の推計によると、筋肉は1日の総消費カロリーの20％を占めるが、脂肪はわずか5％にとどまっている。