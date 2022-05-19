シンスプリントの予防に効果的な7つのストレッチ

シンスプリントを発症した経験があるランナーは多い。ランニングでは、シンスプリントはオーバーユースによるけがの筆頭格だ。 これは脛骨過労性骨膜炎（MTSS）とも呼ばれ、痛みを引き起こし、目標への歩みを一時的に中断せざるを得なくなることがある。

幸い、ランナーであろうとなかろうと、予防策を講じて、シンスプリントに発展するリスクを下げることは可能だ。 すねに圧痛があるときのためにワークアウトを調整するほか（適切にフィットするシューズを履くことも併せて重要）、ワークアウト前に膝から下の筋肉をウォームアップするためのストレッチがいくつかある。 まずは、シンスプリントとは何かを理解し、一般的にどのような症状が起きるかを確認しておこう。

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