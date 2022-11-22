Nikeのおすすめ：男性に贈る心ばかりのギフト

男性に贈るNikeおすすめのスモールギフト8選
購入ガイド
ウォッチバンドからビーニーまで、ショッピングリスト作成の参考になるスモールギフトのアイデアをご紹介。
ちょっとしたプレゼントとして贈るものが、最も便利で有意義なアイテムになることもあるだろう。 親戚や子供のためであっても、大切な人のための買い物であっても、その人のニーズや興味、個性に合ったスモールギフトが見つかるよう、Nikeでは豊富な選択肢を揃えている。
ここでは、Nikeが男性向けにおすすめするスモールギフトをご紹介。
男性に贈るNikeおすすめのスモールギフト8選
1. Nikeのホームエクササイズ器具
自宅でのエクササイズが好きな男性には、ホームジムに必要な小物を豊富なラインナップの中から選ぼう。 ミニレジスタンスバンドは、ライト、ミディアム、ヘビーの3つがセットになっている。
また、底面が滑り止め仕様になっており、人間工学に基づいたデザインの柔らかいハンドルを採用したナイキ プッシュアップ グリップもおすすめだ。 ワークアウトの終わりに、特定の筋肉をピンポイントでマッサージできる、ナイキ リカバリー ボールも喜ばれるかもしれない。
2. Nikeのウォッチバンド
Apple Watchを愛用している男性には、新しいウォッチバンドをプレゼントする絶好の機会かもしれない。 ナイキ スポーツループとスポーツバンドは、通気性の良いナイロン織素材と、通気孔があり肌に優しい高性能フルオロエラストマーで作られている。 ホワイト、ネイビー、オリーブグリーン、ブラック、プライドカラー（他にも多数）など、さまざまな色から選択可能だ。
3. Nikeのヘッドウェア
どんなアクティビティにも対応するよう、Nikeではヘッドウェアのラインナップも豊富に揃えている。 あなたの身近な男性は、ベースボールキャップの買い替え時ではないだろうか。 また熱心なランナーであれば、Nike Dri-FITのトレイルランニングキャップが喜ばれるかもしれない。 冬用であれば、色や柄のバリエーションが豊富なビーニーから選ぼう。
（関連項目：ワークアウトにぴったりなNikeのヘッドウェア7選）
4. Nikeのサングラス
Nikeのサングラスは、大切な人の趣味に合わせて選べる、さまざまなスタイルを取り揃えている。 ラップアラウンドデザインの一体型シールドレンズを採用したランニング専用サングラスや、偏光レンズを使用した普段使いのライフスタイルサングラスから選択可能だ。
5. Nikeのグローブ
ここでも、大切な人の趣味にぴったりのアイテムが見つかるかもしれない。 どんな活動中も手を暖かく快適に保つことができるよう、断熱性に優れたランニンググローブ、サッカーグローブ、ウェイトリフティンググローブなど、豊富な選択肢を取り揃えている。
（関連記事：Nikeおすすめのランニンググローブ）
6. Nikeのウォーターボトル
Nikeのウォーターボトルは小さくてシンプルなプレゼントだが、大いに活用してもらえるだろう。 毎日の通勤に耐えられる丈夫なステンレス製ボトル、また、プロテインパウダーやプレワークアウトサプリメントが好きな男性向けにはシェイカーボトルもよいかもしれない。 ランナーの場合には、鍵を入れる小さなジッパー式ポケットが付いた、ハンドヘルドタイプのウォーターボトルを選ぼう。
7. Nikeのソックス
ソックスは、プレゼントの定番アイテムだ。 ホワイトやタイダイ柄のNike Dri-FIT チューブソックスのほか、より機能性の高いソックスを好む男性には、リブ仕様のランニングソックスやクッション性のあるトレーニングソックスが良いだろう。 Nikeのソックスは、ノーショウ、アンクル、クルー、ニーハイなど、さまざまな長さのモデルを取り揃えている。
（関連記事：汗をかきやすい足に適したソックスの選び方）
8. Nikeのアンダーウェア
もう1つの定番ギフト、Nikeのアンダーウェアも検討の価値がある。 メンズボクサーブリーフには、速乾性に優れたDri-FITテクノロジーを採用。 伸縮性のあるマイクロファイバーを使用しているため、肌触りも滑らかだ。 また、ジョックストラップやアンダーシャツのラインナップにも、豊富な選択肢が揃っている。
文：エミリア・ベントン