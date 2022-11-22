Nikeのおすすめ：ティーンにぴったりのプチギフトとクリスマスプレゼントのアイデア

10代に贈るNikeおすすめのスモールギフト8選
購入ガイド
10代に贈るプレゼントを探しているなら、このガイドでティーンに人気のアイテムをチェックしよう。
プレゼントを贈る相手が10代だと、選ぶのも難しく感じるかもしれない。 だが、相手の興味や趣味、好きなスタイルなどを把握できれば、喜んでもらえるアイテムを必ず見つけられるはずだ。
ここで紹介するのは、ホリデーシーズンや誕生日、卒業記念など、様々なオケージョンにぴったりのアイテムばかり。 Nikeがおすすめする10代へのギフトアイテムをチェックしてみよう。
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10代に贈るNikeおすすめのスモールギフト8選
1. NikeのグラフィックTシャツ
子どもも10代になると、服のプレゼントを喜んでくれるようになる。だがひとつだけ条件がある。贈られた服が、着たいと思うようなデザインであることだ。 そこでおすすめしたいのが、NikeのグラフィックTシャツだ。 Nike SBやAll Conditions Gear（ACG／あらゆる環境に対応するギア）のグラフィックTシャツ、またはクラシックなスウッシュデザインのTシャツの中から、相手の好みに合うものを選ぼう。 NikeのグラフィックTシャツは、長袖、半袖、タンクトップなどあらゆるスタイルから選ぶことができる。
2. Nikeのビーニー
寒い季節になったら、ビーニーの出番だ。 ベーシックなスタイルが好きな相手なら、飾りのないフィッシャーマン ビーニーを選ぼう。 ポンポンが付いたものや、裏地がフリースになっているもの、ニット素材を使ったものもおすすめだ。 スポーツが好きな相手なら、ひいきにしているチームのカラーやエンブレムが入ったビーニーをプレゼントすれば、きっと喜んでもらえるはず。
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3. Nikeのヘアアクセサリー
プレゼントを贈りたい相手が、ヘアタイやシュシュ、リボンなどのヘアアクセサリーを付けるのが好きなら、Nikeの豊富なコレクションの中から好みに合っていそうなものを選ぼう。 ベルベットのヘアタイ、スウッシュが入った大きめのリボン、グラフィックシュシュなど、髪の毛だけでなく、手首に付けることもできるアイテムが取り揃えられている。
4. Nikeのサングラス
アビエイターフレーム、ミラーレンズ、ランニング専用の中から、相手の好みに合ったサングラスを選ぼう。 携帯やパソコンをよく使う相手には、Nikeのブルーライトカットメガネがおすすめだ。
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5. Nikeのウォッチバンド
相手がApple Watchを使っているなら、ウォッチバンドの買い替え時が来ているかもしれない。 ナイキ スポーツループは、通気性に優れたナイロン織素材を使用している。アイコニックなスウッシュロゴが入ったデザインで、カラーもブラック、ホワイト、オリーブ、プライドと、豊富に展開されている。 あるいは、通気孔があり、肌に優しいナイキ スポーツバンドもおすすめだ。 こちらはホワイト、ブラック、グレー、レッド、ピンクの中から選ぶことができる。
6. Nikeのウォーターボトル
Nikeのウォーターボトルはシンプルなプレゼントだが、大いに活用してもらえるだろう。 家や学校など、あらゆる場所に安心して持ち運べるよう、丈夫なステンレスのウォーターボトルを選ぼう。
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7. Nikeのソックス
ソックスはよくあるプレゼントの候補だが、ありきたりなものを選ぶことはない。 Nikeなら、タイダイやディップダイをはじめとした、多彩なカラーのソックスが取り揃えられている。 ランニングやトレーニングが好きな相手ならクッション性のあるものを、サッカーや野球が好きな相手ならオーバー ザ カーフ ソックスを選ぼう。
8. Nikeのギフトカード
Nikeが好きな相手なら、ギフトカードは間違いなく喜んでもらえるはずだ。 ギフトカードの良い点は、相手が好きなものを選べるということ。相手の好みを予想する必要もない。 また、Nikeのビーニーやウォーターボトル、ソックスと一緒に、こっそりギフトカードを忍び込ませておけば、良いサプライズプレゼントになる。
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文：エミリア・ベントン