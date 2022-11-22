Nikeのおすすめ：ティーンにぴったりのプチギフトとクリスマスプレゼントのアイデア

プレゼントを贈る相手が10代だと、選ぶのも難しく感じるかもしれない。 だが、相手の興味や趣味、好きなスタイルなどを把握できれば、喜んでもらえるアイテムを必ず見つけられるはずだ。

ここで紹介するのは、ホリデーシーズンや誕生日、卒業記念など、様々なオケージョンにぴったりのアイテムばかり。 Nikeがおすすめする10代へのギフトアイテムをチェックしてみよう。

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