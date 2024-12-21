40代からランニングを始めるには

ランニングプランをオンラインで検索してみよう。どのような最終目標を描いていても、自分に合ったトレーニングプランが見つかるはずだ。Nike Run Clubでは、5K、10K、ハーフマラソン、フルマラソンを目指す細かいプログラムを紹介している。専門家によるガイドが必要なら、Nike Run Clubアプリをダウンロードしよう。エリウド・キプチョゲ、シャレーン・フラナガン、モー・ファラーなど、素晴らしいコーチやアスリートと走れる。エリートランナーもかつてはランニングの初心者だったのだ。初心者にぴったりの音声ガイドランを見つけるには、Nike Run Clubアプリの「初めてのランナー向け」コレクションをチェック。「First Run」と「Next Run」は、どちらも約20分の音声ガイドランで、初心者が自信を育む手助けになり、次のランニングへの勢いがつく。