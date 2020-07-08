就寝前に行う8つのリラックスストレッチ

筋肉の緊張をほぐすと、より良質な睡眠を取ることができる。ここでは、寝る前にリラックスするための簡単なストレッチルーチンを紹介。



それぞれのストレッチで、ポーズを30秒以上キープすること。片側だけの場合は、左右でそれぞれ30秒間キープする。



紹介するストレッチ：



01. ニーリング ヒップ フレクサー ストレッチ

この動きでは、腰筋（腰と太ももをつなぐ主要な筋肉）を含む股関節をストレッチする。