就寝前に行う8つのリラックスストレッチ

寝る前のストレッチでリラックス
コーチング
最終更新日：2020年7月8日
By カースティー・ゴッドソー
筋肉の緊張をほぐし、睡眠の質を高めよう。
筋肉の緊張をほぐすと、より良質な睡眠を取ることができる。ここでは、寝る前にリラックスするための簡単なストレッチルーチンを紹介。
それぞれのストレッチで、ポーズを30秒以上キープすること。片側だけの場合は、左右でそれぞれ30秒間キープする。
紹介するストレッチ：
01. ニーリング ヒップ フレクサー ストレッチ
この動きでは、腰筋（腰と太ももをつなぐ主要な筋肉）を含む股関節をストレッチする。
02. 90/90ストレッチ
腰の回旋筋が硬い場合に効果的な、腰の緊張をほぐす動き。ピジョンポーズの代わりとしても最適。
03. サポーテッドフィギュア4 ストレッチ
ソファー、ベッド、イスを使って体を落とし、股関節（特に梨状筋）をストレッチ。
04. ラットストレッチ
肩甲骨と広背筋（背中で一番大きな筋肉）の緊張がほぐれるのが実感できる。
05. サポーテッド ハムストリング ストレッチ
サポートを使うことで、硬くなったハムストリングがほぐしやすくなる。
06. フロッグ ストレッチ
股関節と腰に効果的なストレッチ。
07. ライイング チェスト ストレッチ
プッシュアップやロウなどのワークアウトに取り組んだ場合や、重いバッグを運ぶ、コンピューターを使うなどの作業を行った場合に最適。このストレッチは、胸、体の前面、肩、腕の筋肉の緊張をほぐすのに効果的だ。
08. チャイルド ポーズ
呼吸を意識しながら、このリラックスできるポーズで締めくくろう。
これで、良質な睡眠を取るための準備は完了。