タイツで走るメリット

タイツを着用することで、脚全体の形状が流線形に近づく。これによって、踏み出すたびに体にかかる空気抵抗を減らせる。

タイツによってランニングパフォーマンスが向上するだけでなく、不快感が減って快適に走れようになるランナーもいる。

ランニングウェアを少しだけ補完するアイテムのようにも見えるが、実はスピードを左右する可能性も秘めているのだ。 材料科学と応用化学関連の学術誌『Materials Science and Applied Chemistry（材料科学と応用化学）』に発表された最近の論文を引用しておこう。「100分の1秒がものを言うスポーツの世界では、空気抵抗に関連するエネルギーロスが重大な問題となります」

要するに、シルエットが流線形に近いほうが、空気抵抗が少なくなり、スピードを出せるということ。