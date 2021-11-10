ランナーの健康な食事に役立つ8つのヒント

健康のためには十分な水分補給が推奨されているが、軽視されることが多い。結局のところ、人は喉が渇けば何か飲むからだ。しかし、ランナーにとっての水分補給はそう単純な話ではない。

汗をかくと、体が適切に機能するために必要な電解質と水分が失われる。この状態は急速に進み、失われた水分を補わなければ、トラブルが発生する。「スポーツの種類に限らず、アスリートの怪我の主な原因は脱水と疲労です。水分を維持できれば、怪我のリスクが大幅に軽減します」と語るのは、ブライアン・サン=ピエール氏（管理栄養士、Precision Nutrition栄養担当ディレクター）。脱水は筋持久力の低下と捻挫のリスクを上げることが、研究から判明している。

モチベーションを高く保ち、力強く走るためには、ランニングの前、最中、後に十分な水分量を保っておく必要がある。「体は脱水に適応できません。パフォーマンスを最高にするためには、常に水分が補給されている状態を目標にしましょう」とサン=ピエール氏。

暖かい日に屋外でエクササイズをするときは、約250mlの水を1日に12杯から16杯飲むことをマシエル氏はランナーにすすめる。そんなに多くは飲めないという人は、水分量の多い果物や野菜を食べれば、水分を摂取できるとサン=ピエール氏が付け加える。

15分以上のランニングには必ず水のボトルを持参して、15分から20分に一度は少量飲むように、とマシエル氏は言う。路上を90分以上走る予定の場合は、汗で失った塩分やカリウムのような電解質を補うためにスポーツドリンクを持って行くように。レース当日には、給水所を通るたびに、たとえ少しの水でも口にしよう。

レースの一週間前から水分補給を心がけて十分な水分を摂取しておこう。前日の夜や当日に多くの水を飲むのは、パフォーマンスには逆効果。それまでの脱水状態が与えたマイナスの影響をなしにすることはできない、とマシエル氏。

最後に、ランニングやレースの後にも水分補給を忘れないようにしよう。失った水分を確実に補給するには、ランニングの前と後に体重を量るといい、とサン=ピエール氏。次のワークアウトのためには、ほぼその体重差に相当する水分を補給する必要がある。