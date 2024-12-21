ランニング中の呼吸方法

呼吸には大きな力がある。 呼吸パターンが変われば、身体の状態すら変わってしまうのだ。 そのため、瞑想やヨガの最中は、より長く、深く、ゆっくりと呼吸することが推奨されている。 呼吸は神経系を落ち着かせ、副交感神経を優位にする。言い換えれば、「休息と消化」の状態になるのだ。 これにより、一瞬一瞬自分の体に集中し、ストレスと戦うことが可能になる。

次に、呼吸にはランニングで実践するタイプのものがある。 一部のランナーは、走っている間に瞑想状態になり、 呼吸が安定する。 走ることそのものに浸りきり、永遠に続けられるような感覚を抱くことさえある。 目標とするのはその境地だ。 しかし、多くの初心者にとって、走り始めるとすぐにハーハーと息を切らしてしまうことが、長距離を走ることをためらう原因となる。

興味深いことに、初心者の多くは「私は疲れていません。息が切れているだけです」と言う。これは心肺機能の低下の兆候かというと、 ある程度はそうだが、 それだけではないのが事実だ。 ランニング自体のテクニックと同じように、ランニング中の呼吸にもテクニックがあるのだ。 胸を張り、体幹を働かせ、前方を見つめて走る。 また、体の横で力強く腕を振り、足の母指球で着地する。

このように正しいランニングフォームについてはよく語られるが、ランニングのための正しい呼吸法にはあまり言及されない。 では、ランニング中の呼吸はどのようにコントロールすればよいのか？ ランニング中における最善の呼吸法を探ってみよう。

ランニング中に呼吸数が増える理由

息を吸うと、空気が取り込まれる。 この空気は肺に入り、血液に酸素が送り込まれる。 すると、エネルギー生産の老廃物である二酸化炭素が血液から肺に入り、息を吐くときに排出される。 酸素を含んだ血液は、体を巡り、働いている筋肉に流れる。 これはガス交換の基本であり、理解しておくと、ランニング中の呼吸の重要性について考える上で役立つ。

運動をするとき、筋肉は懸命に働いている。 筋肉に送られた酸素は、ブドウ糖をアデノシン三リン酸（ATP）と呼ばれるものに変換するために使用される。 ATPは、筋肉の収縮の動きを促進するエネルギー源だ。 そのため、酸素需要が増加し、二酸化炭素の生成も増加する。 これに対応するために、呼吸数が増加して、より多くの酸素を取り込み、筋肉に送り込もうとする。

より速く呼吸すれば、より多くの酸素を取り込めると思うかもしれない。 しかし、実際にはそうではない。

ランニング中の呼吸法を知ることが重要である理由

速く浅い呼吸をすると、身体はより多くの二酸化炭素を排出する。 さらに、細胞が酸素を取り入れるのが難しくなる。 このように急速な胸式呼吸では、酸素を豊富に含んだ息が十分に吸い込まれないため、筋肉は酸素不足に陥る。 十分な酸素がないと、働いている筋肉では、使用できるブドウ糖が乳酸に変換される。 その結果、筋肉が痙攣し、脇腹が痛くなったり、疲労を感じたりする。

ランニング中に呼吸数が増加するのは正常なことだ。 しかし、速く浅い呼吸をし始めるとすぐに、呼吸を正常に戻すのに数分かかってしまう状態になる。 そして、ランニングを終えた後には、激しい運動をしたつもりでなくても、息切れを感じてしまう。

これはどちらかと言うと、初心者のランナーにとっての懸念事項だ。筋肉がまだ酸素を効率的に利用するのに慣れていないことが、その理由の一つである。 定期的に運動を行えば、筋肉機能が高まり、筋肉が収縮するたびに必要となる酸素の量が減り、二酸化炭素の生成も減少する。 これにより、吸って吐く必要のある空気の量が減る。

運動すればするほど、心臓と肺の機能は向上する。 これは、最大酸素消費量としても知られるVO2 maxの試験を受けることで測定できる。 経験豊富なランナーはVO2 maxの値が高いが、これは、体が酸素をより効率的に使用しており、肺活量が多いことを示すものだ。 さらに、彼らはリズミカルな呼吸の技術を習得している可能性が高い。

最終的には、息をコントロールしてリズミカルな呼吸を行うことが、ランニング中の最善の呼吸法になる。 ここからは、次回のランニングから実践できる呼吸のタイプをいくつか紹介する。