ランナーのための筋力トレーニング

筋力トレーニングの利点は、両タイプの筋繊維を同時に鍛えられることである。



筋力トレーニングといえば、ジムでひたすら筋肥大を目指す人々が思い浮かぶかもしれない。だが筋肉を鍛えることでスピードをアップし、ランニングフォームを改良できるのは事実だ。専門誌「Journal of Strength and Conditioning Research」に掲載された研究によると、筋力トレーニングを週に2〜3回取り入れ、それを8〜12週間続けたランナーには明らかな変化が見られた。ランニングエコノミー、つまりランニングの効率が大幅に改善されたのである。また同じく専門誌「British Journal of Sports Medicine」で発表された研究によれば、筋力トレーニング後に、持久力のパフォーマンスやVO2 max(最大酸素摂取量)が改善されることも明らかになっている。