「アスリートたちは、天然レザーが持つフィット感、ボールタッチ、自信につながる履き心地といった良さはそのままに、パフォーマンスを妨げる要素をなくしたいと望んでいました」と、Nikeのサッカーシューズ部門VPのマリアン・ドウアティは語ります。「Techleatherは、その要望を満たしつつ、さらに上をいきます。ティエンポの伝統を受け継ぎながら、レザーシューズの未来を切りひらく素材なのです」

Nike Tiempoコレクションの他のシューズと同様に、ティエンポ マエストロは、創造性豊かなアタッカーが素早くボールを奪い取るためのサポートを提供します。 マエストロの特徴は、革新的な二分割プレート構造です。これにより、革新的なアッパー素材がシューズのさらに深くまで巻き込むようにフィットし、一貫したボールとの一体感をもたらします。

ティエンポ マエストロを試したアスリートたちは、新しいアッパー素材が極度に高湿度な状況でも一貫して優れた性能を発揮すると報告しています。2026年夏の世界最大級の大会では、このような高湿度が予想されています。試合は湿度の高い環境で行われることが多いため、これは大きな進歩といえます。

マエストロのその他の特徴は、一体型ニットの履き口とアイレット。Techleatherのアッパーと相まって、ダイナミックな固定感とぴったりとしたフィット感を実現します。一方、ソールにある刃のように細長い突起と、ひねりの加わった円錐スタッドが、シューズの特徴的なパープルカラーと相まってエッジの効いたスタイルを演出。卓越したトラクションとコントロールを発揮します。革新的なテクノロジーのこの強力な組み合わせにより、重要な場面での素早いターンと加速を可能にし、プレーヤーがボールを奪い、得点につなげるチャンスを広げます。