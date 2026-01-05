ナイキ ティエンポ マエストロで、チャンスを逃さず大きな成果を収める
製品ニュース
ナイキ ティエンポのラインナップに最新モデルが仲間入り。抜群に柔らかいエンジニアードレザーのアッパー素材「Techleather」を使用したこのシューズは、試合の流れを変える一足。
- Nikeのティエンポの最新モデルであるティエンポ マエストロは、プレーヤーがチャンスを捉えて勝利を掴むための革新的なサッカースパイクです。
- ティエンポ マエストロの革新的なイノベーションを支えるのは、抜群に柔らかいエンジニアードレザーのアッパー素材「Techleather」で、自然な形状で足を包み込みます。
- マエストロに加え、アスリートの多様なニーズに応えるために開発された3つのティエンポモデルが新たに発売されます。
- 新しいティエンポのラインナップは、2026年1月22日に、nike.comと世界各地の一部販売店で発売される予定です。
ナイキ ティエンポ マエストロは、勝敗の行方がわからないサッカーの試合を何度も救ってきました。極上の柔らかさを誇るエンジニアードレザーをアッパー素材に採用したマエストロは、緊迫した試合でプレーヤーが素早くボールを奪い、勝利を掴むために必要なパワーを提供します。アスリートたちがこのTechleatherとして知られるこのエンジニアードレザーを最も気に入っている理由は、パフォーマンスを損なうことなくレザーと同様の性能を実現している点です。
「アスリートたちは、天然レザーが持つフィット感、ボールタッチ、自信につながる履き心地といった良さはそのままに、パフォーマンスを妨げる要素をなくしたいと望んでいました」と、Nikeのサッカーシューズ部門VPのマリアン・ドウアティは語ります。「Techleatherは、その要望を満たしつつ、さらに上をいきます。ティエンポの伝統を受け継ぎながら、レザーシューズの未来を切りひらく素材なのです」
Nike Tiempoコレクションの他のシューズと同様に、ティエンポ マエストロは、創造性豊かなアタッカーが素早くボールを奪い取るためのサポートを提供します。 マエストロの特徴は、革新的な二分割プレート構造です。これにより、革新的なアッパー素材がシューズのさらに深くまで巻き込むようにフィットし、一貫したボールとの一体感をもたらします。
ティエンポ マエストロを試したアスリートたちは、新しいアッパー素材が極度に高湿度な状況でも一貫して優れた性能を発揮すると報告しています。2026年夏の世界最大級の大会では、このような高湿度が予想されています。試合は湿度の高い環境で行われることが多いため、これは大きな進歩といえます。
マエストロのその他の特徴は、一体型ニットの履き口とアイレット。Techleatherのアッパーと相まって、ダイナミックな固定感とぴったりとしたフィット感を実現します。一方、ソールにある刃のように細長い突起と、ひねりの加わった円錐スタッドが、シューズの特徴的なパープルカラーと相まってエッジの効いたスタイルを演出。卓越したトラクションとコントロールを発揮します。革新的なテクノロジーのこの強力な組み合わせにより、重要な場面での素早いターンと加速を可能にし、プレーヤーがボールを奪い、得点につなげるチャンスを広げます。
「マエストロは、現代的で軽量なシューズと、アイコニックなプレミアムレザーの両方が完璧なバランスで融合し、そこに少しの華やかさが加わった一足です」と語るのは、ドイツのサッカー選手でNikeアスリートのジャマル・ムシアラ。
マエストロと同時に発売されるのは、アスリートの最も具体的な要求に応えるためにデザインされた3つのティエンポモデルです。軽量のティエンポ リゲラは、シンプルで伝統的なデザインで、パフォーマンスを重視。ティエンポ リアクトガトは、競技性の高いフットサル選手向けにデザインされた究極のインドアコートシューズ。そしてティエンポ ストリートガトは、コートでも普段使いでも活躍する万能なシューズです。
新しいナイキ ティエンポのラインナップは、2026年1月22日に、nike.comと世界各地の一部販売店で発売されます。