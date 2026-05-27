Nikeサッカースパイクのちょうどよいフィット感とは？サイズと選び方のポイント
購入ガイド
適切にフィットするサッカースパイクを見極めるヒントをご紹介。さらに、フィット感の好みやプレースタイルに合わせて選べる、Nikeおすすめのサッカースパイクをチェック。
サッカーの試合では、瞬時に方向転換したり、静止した状態から全力で駆け出したりする動きが求められる。
足にぴったりとフィットして快適に履けるだけでなく、こうした動きを支え、プレーの精度向上にもつながるものが理想のサッカースパイクだ。最適にフィットするサッカースパイクを見つけるヒントをチェックし、ピッチ上での活躍につなげよう。
この記事のポイント
- Nikeのサッカースパイクは、一般的に普段履いているシューズと同じサイズでフィットする。
- トップレベルのプレーヤーは、より繊細なボールタッチを得るために、ハーフサイズ小さめのものを選ぶことがあるが、最初は履き心地が良くない可能性がある。
- 趣味でサッカーを楽しむ場合やアマチュアプレーヤーの場合は、基本的に小さめのサイズを選ぶ必要はない。
- スパイクを試す際には、必ずプレー中に履くものと同じソックスを履くこと。
- Nikeのサッカースパイクは合成素材で作られており、履き慣らす時間はほとんど必要ない。
- マーキュリアルは、細身で足に沿うフィット感。ティエンポとファントムは、より自然でゆとりのあるフィット感が特徴。
ちょうどよいサッカースパイクのフィット感とは？
一般的に、サッカースパイクは通常のシューズのサイズで正しくフィットする。とはいえ、ランニングシューズなどの他のシューズよりぴったりフィットするスパイクを好むプレーヤー（特にトップレベルのアスリート）もいる。
トップレベルのアスリートは、より繊細なボールタッチを求める傾向があるためだ。そんなアスリートは、通常のサイズよりハーフサイズあるいはワンサイズ小さいものを選ぶことがある（注：最初は履き心地が良くない可能性がある）。趣味でサッカーを楽しむ場合やアマチュアプレーヤーの場合は、小さめのサイズを選ぶ必要はないだろう。快適な履き心地だと感じるサイズのものを選ぶことをおすすめする。
Nikeのサッカースパイクには、主にしなやかで柔らかい合成素材が使用されているため、ある程度伸びる余地がある。それでも、新品の状態ですぐに履けるように作られているため、時間をかけて履き慣らす必要はない。
2～3か月後の履き心地を予測するのではなく、通常は、試着したときに適切にフィットするものを選べばよい。また、新しいスパイクを試着する際は、プレーで使用する予定のソックスを履くようにしよう。一般的に、適切にフィットするサッカースパイクは、かかとが浮かず、足がしっかり固定されるのがポイントだ。
Nikeサッカースパイクのフィット感は、ラインごとにどのように異なるか。
Nikeのサッカースパイクには、3つのシリーズがある。それぞれのフィット感は以下の通り。
- マーキュリアル：足に沿うようなフィット感。ボールとの一体感を最大限にまで高める、ぴったりとした細身のデザインが特長。足の幅の狭いプレーヤーや、足にしっかりとした固定感を求める人に適したシリーズ。足幅が広めの場合は、ハーフサイズ上がおすすめ。
- ファントム： 自然なフィット感。あらゆる足のタイプに対応する、ゆとりのあるデザインを採用したシリーズ。履き込むほどに足にフィットするGripknit素材を使用している。
- ティエンポ：自然なフィット感。合成皮革のアッパーが足にフィットし、3つのシリーズの中で最も快適な履き心地にフォーカスしている。足幅が広いプレーヤーに適したシリーズ。
サッカースパイクは小さめのサイズを選ぶべき？
トップレベルのプレーヤーは、より確かなボールタッチを得るために、ハーフサイズあるいはワンサイズ小さめのものを選ぶことがある。一方、趣味でサッカーを楽しむ場合は、一般的に小さめのサイズを選ぶ必要はない。ティエンポ マエストロのTECHLEATHERのような合成アッパーは、伸縮性があるため、購入後すぐに快適に履くことができ、天然皮革のように伸びすぎることもない。
ウィメンズとキッズのサイズについて知っておきたいこと
同じシューズの場合、ウィメンズのUSサイズはメンズのUSサイズに1.5を足したもの。キッズ用サッカースパイクを購入する際は、成長を見越してややゆったりとしたフィット感のものを検討するとよい。キッズに最適なサッカースパイクを選ぶには、快適さを最優先し、プレースタイルやプレーするグラウンドに合ったものを検討しよう。Nike マーキュリアル、ファントム、ティエンポにはキッズバージョンがある。
（関連記事：足病医が教える、フィット感のいいスニーカー探しのヒント）
どのNikeサッカースパイクを選ぶべきか？
Nikeのサッカースパイクは、ポジションにかかわらず使用できるデザイン。ディフェンダーに最適なスパイクや、ストライカー向きのスパイクがあるわけではない。
Nikeでは、Nike マーキュリアル、Nike ファントム、Nike ティエンポという定番のサッカースパイクを3種類提供。それぞれが特定のプレースタイルに合わせた特有の機能や特長を備えている。各モデルについて簡単に説明しよう。
1. Nike マーキュリアル
主な機能：超軽量、最適な加速を生み出す強力なトラクション、足をしっかりと包み込むフィット感
おすすめのプレーヤー：ボールを保持しているときもそうでないときも、スピードや爆発的な動きを重視し、幅が狭いスパイクを好むプレーヤー
2. Nike ファントム
主な機能：アッパーはラバーのようなグリップが施されており、ボールコントロールをサポート。実際に手で触れてその感触を確かめることができる。Cyclone360プレートは、ピボット時の回転負荷を軽減。また中心からずらしたシューレース構造でパスやシュートの精度を向上させる。
おすすめのプレーヤー：パスやシュートの精度を重視するプレーヤー
3. Nike ティエンポ
主な機能：柔らかい合成レザー、抜群の快適さを生む特殊なクッショニング
おすすめのプレーヤー：手袋のようにフィットする快適な履き心地を重視するプレーヤー
サッカースパイクはどのくらいの頻度で交換すべき？
サッカースパイクの寿命は、使用する頻度など数多くの要因によって異なる。Nikeのサッカースパイクは、頑丈で耐久性に優れたデザイン。最低でもワンシーズンは使用できるように作られているが、適切にケアすれば、もっと長持ちするはずだ。
スパイクを大事に使うためには、用途に適した場所でのみ履くこと。
ヒント：ピッチから出るときにすぐに履き替えられるよう、スライドやスリップオンスニーカーを用意しておこう。
（関連記事：サッカースパイクのお手入れ方法）
サッカースパイクの買い替え時期は？
いくつかの重要なサインに注意すれば、新しいサッカースパイクの購入時期を判断しやすくなる。機能の一部を紹介しよう。
- 剥離（通常は接着された状態の2層のアウトソールが分離し始める）
- アウトソールに配置されたスタッズの摩耗
- 履き口周辺の穴や傷み（ハイカットのスパイクは特に注意）
よくある質問
サッカー用スパイクは、しっかりフィットするものとゆとりのあるもののどちらがよい？
サッカー用スパイクをタイトフィットにするか、ルーズフィットにするかは、個人の好みによる。一部のプレーヤー（特にトップレベルで競技に参加する人）は、シューズがぴったりとフィットすることを好み、より繊細なボールタッチを得るために、ハーフサイズまたはワンサイズ小さめのものを選ぶことがある。趣味でサッカーを楽しむ場合やアマチュアプレーヤーの場合は、必ずしも小さめのサイズを選ぶ必要はない。ただし、自分のプレースタイルに合った快適なサイズを選ぶことをおすすめする。
最も幅広のフィット感のNikeサッカースパイクは？
足の幅が広い場合は、Nike ファントムまたは ティエンポがおすすめ。どちらも自然でゆったりとした履き心地だ 。Nike マーキュリアルはぴったりフィットするタイプであるため、足の幅が広い人には快適でない場合がある。
Nikeのサッカースパイクは履き慣らす必要がある？
Nikeのサッカースパイクは合成素材で作られており、履いているうちに少し伸びる。それでも、新品の状態ですぐに履けるように作られているため、時間をかけて履き慣らす必要はない。
Nikeのサッカースパイクはどのくらい長持ちするか？
Nikeのサッカースパイクは最低でもワンシーズンは使用できるように作られているが、履く頻度によって、各プレーヤーのシューズの寿命は異なる可能性がある。アウトソールのスタッズの摩耗、履き口周辺の穴や傷み、スパイクのアウトソールの2層の分離に気づいた場合は、交換する必要がある。