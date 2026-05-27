ちょうどよいサッカースパイクのフィット感とは？

一般的に、サッカースパイクは通常のシューズのサイズで正しくフィットする。とはいえ、ランニングシューズなどの他のシューズよりぴったりフィットするスパイクを好むプレーヤー（特にトップレベルのアスリート）もいる。

トップレベルのアスリートは、より繊細なボールタッチを求める傾向があるためだ。そんなアスリートは、通常のサイズよりハーフサイズあるいはワンサイズ小さいものを選ぶことがある（注：最初は履き心地が良くない可能性がある）。趣味でサッカーを楽しむ場合やアマチュアプレーヤーの場合は、小さめのサイズを選ぶ必要はないだろう。快適な履き心地だと感じるサイズのものを選ぶことをおすすめする。

Nikeのサッカースパイクには、主にしなやかで柔らかい合成素材が使用されているため、ある程度伸びる余地がある。それでも、新品の状態ですぐに履けるように作られているため、時間をかけて履き慣らす必要はない。

2～3か月後の履き心地を予測するのではなく、通常は、試着したときに適切にフィットするものを選べばよい。また、新しいスパイクを試着する際は、プレーで使用する予定のソックスを履くようにしよう。一般的に、適切にフィットするサッカースパイクは、かかとが浮かず、足がしっかり固定されるのがポイントだ。