アレクシア・プテジャスのプレーヤー エディション ファントム 6を紹介：クイーンにふさわしいサッカーシューズだ

アレクシア プテジャス プレーヤー エディション ファントム 6のご紹介：「女王」にぴったりのサッカーシューズ
製品ニュース
サッカー界のスター選手による初のシグネチャーシューズは、革新的なパフォーマンスシューズです。細部に至るまで、その名に敬意を表した、目を引くシルエットが特徴です。
- アレクシア プテジャス ファントム 6 プレイヤー エディションのサッカーシューズは、彼女のお気に入りの11番から王冠を形作る「A」まで、すべてのデザインのディテールで「女王」を称えています。
- このサッカーチャンピオンの最初のプレイヤーエディションシューズには、Nike Footballの最新テクノロジーが搭載されており、フィールドでの正確な動きと自信に満ちたカットを実現します。
- 2026年2月2日に発売されたアレクシア プテジャス ファントム 6 プレーヤー エディション サッカーシューズは、大人用とキッズ用のサイズ展開で、Nike.comと一部のリテールストアで販売されています。
サッカー界の女王に、ふさわしいシューズが誕生しました。Nikeは、人気のサッカーシューズであるファントム 6のアレクシア プテジャス プレーヤー エディションを初めて発売しました。
アレクシア プテジャス ファントム 6 プレーヤー エディションは、スーパースターの指揮するプレイスタイルとゲームへの貢献を描くべくデザインされています。実際、彼女の初のシグネチャーシューズの細部に至るまで、その名を冠したプレイヤーを思い起こさせます。
シューズ全体に11という数字が描かれ、これが彼女にとって個人的に重要な数字であることを証明しています。
「バルサを観戦し始めた頃、11番は左利きのリバルドの番号でした」と、同じく左利きのプテジャスは、この番号の個人的な意義について語ります。「その番号をすごく気に入って。みんな背番号10番に憧れますが、11番は私にとって特別なもの。11という番号を見たら、アレクシアを思い浮かべてほしいです」
"More Than 11" のテーマは、シューズ全体に見られます。数字は、より目立つところ（アウトソールとアッパー）から、より控えめなところ（ソックスライナー）まで、複数の場所に11回表示されています。
シューズに表示されているNikeのロゴをよく見ると、11のペアが組み合わさって、エレガントに書かれた「A」だけでなく、プテジャスのユニフォーム番号、イニシャル、ニックネーム「女王」を指す王冠も形成されています。
主に男性がプレーするスポーツのフィールドで、女性として圧倒的な力を発揮するプテジャスは、そのニックネームにふさわしい存在です。
「スペインで育った私にとって、サッカーをするのはいつも男性でした」と彼女は言います。「カンプノウでプレーしたり、自分のNikeシューズを持つことなど夢にも思いませんでした」
デザインの他の部分と同様に、アレクシア プテジャス プレーヤー エディション ファントム 6のカラーパレットは、フィールドでの彼女の動きと腕前に触発されています。輝くレッドはパワーと創造性を反映し、ブラックは自信とコントロールを表しています。明るいメタリックのアクセントとグリッターの要素が輝きを添えて高級感を演出し、重ねられたグラフィックがさらに視覚的な魅力を高めています。
彼女の最初のシグネチャーシューズは、デザインだけでなく構造も素晴らしく、プテジャス自身を含むエリート選手からの洞察を通じて開発された革新的な高機能テクノロジーを備えています。このバージョンのファントム 6は、あらゆる年齢のプレイヤーが、崇拝する選手のように正確な攻撃とクイックカットを実行できるように作られています。
フィールドで驚かせるこの能力は、あらゆる条件下で究極の精度を提供するTuned Gripknitアッパーの成せる技です。Cyclone 360プレートは、回転時のトラクションと素早い動きを助け、トゥボックスは快適さとボールコントロールにフォーカスして設計されています。
プレイヤーエディションのシューズに加えて、あらゆる年齢のアレクシア・プテジャスの忠実なファンのために、大人用のトラックスーツ、子供用の Tシャツとショートパンツなど、楽しいコーディネート アイテムがいくつか用意されています。これらのアイテムは、シューズと同様のデザインディテールを特徴とし、スポーツ界で圧倒的な力を誇るプテジャスを称えています。
アレクシア プテジャス プレーヤー エディション ファントム 6は、大人用とキッズ用のバージョンで、Nike.comと一部のリテールストアで販売されています。大人用はファントム 6 エリート FG ローカット、キッズ用はジュニア ファントム 6 アカデミー MGです。