アレクシア・プテジャスのプレーヤー エディション ファントム 6を紹介：クイーンにふさわしいサッカーシューズだ

「スペインで育った私にとって、サッカーをするのはいつも男性でした」と彼女は言います。「カンプノウでプレーしたり、自分のNikeシューズを持つことなど夢にも思いませんでした」

デザインの他の部分と同様に、アレクシア プテジャス プレーヤー エディション ファントム 6のカラーパレットは、フィールドでの彼女の動きと腕前に触発されています。輝くレッドはパワーと創造性を反映し、ブラックは自信とコントロールを表しています。明るいメタリックのアクセントとグリッターの要素が輝きを添えて高級感を演出し、重ねられたグラフィックがさらに視覚的な魅力を高めています。

彼女の最初のシグネチャーシューズは、デザインだけでなく構造も素晴らしく、プテジャス自身を含むエリート選手からの洞察を通じて開発された革新的な高機能テクノロジーを備えています。このバージョンのファントム 6は、あらゆる年齢のプレイヤーが、崇拝する選手のように正確な攻撃とクイックカットを実行できるように作られています。

フィールドで驚かせるこの能力は、あらゆる条件下で究極の精度を提供するTuned Gripknitアッパーの成せる技です。Cyclone 360プレートは、回転時のトラクションと素早い動きを助け、トゥボックスは快適さとボールコントロールにフォーカスして設計されています。

プレイヤーエディションのシューズに加えて、あらゆる年齢のアレクシア・プテジャスの忠実なファンのために、大人用のトラックスーツ、子供用の Tシャツとショートパンツなど、楽しいコーディネート アイテムがいくつか用意されています。これらのアイテムは、シューズと同様のデザインディテールを特徴とし、スポーツ界で圧倒的な力を誇るプテジャスを称えています。

アレクシア プテジャス プレーヤー エディション ファントム 6は、大人用とキッズ用のバージョンで、Nike.comと一部のリテールストアで販売されています。大人用はファントム 6 エリート FG ローカット、キッズ用はジュニア ファントム 6 アカデミー MGです。