ダイエットでランニングをする時のアドバイス

減量のために良く考えられたランニングプランを取り入れ、バランスの取れた食事をすることで、スリムな体を手に入れられる可能性は高くなる。 しかし、減量中にはまりやすい次のような落とし穴には注意が必要だ。

ワークアウトの時間が増えても、総運動時間が減る

新しいランニングプログラムを取り入れるのは、1週間あたりの運動時間を増やすのに効果的だ。 しかし、その結果として総運動時間が急激に減少してはならない。 1日の総カロリー消費量において、最大60％を非運動性熱産生（NEAT）が担っている。

減量を目的とする場合、歩いて食料品店へ行ったり、エレベーターの代わりに階段を使ったり、平日の休憩時間に立ったり歩いたりすれば、カロリー消費が積み重なり、大きな違いが生まれる。 エクササイズ時間を増やしたと思っていても、アクティビティモニターやフィットネストラッカーを使って、一日中アクティブに活動し続けているかどうかを確認したほうがよい。

急激にスピードを上げたり距離を延ばしたりする

多くの場合、トレーニングを始めて数週間はモチベーションが非常に高い。 そのため、自分の限界に挑戦し、トレーニングプランの推奨スピードや推奨距離を超えてしまう場合がある。 そうすると短期的にはカロリー消費量が増えるが、怪我をしたり、オーバートレーニングになったりして、長期的には成功が遠のいてしまう。 また、過度な疲労も回避するべきだ。

ランニングの総距離や総時間を増やすのは、1週間に10％を超えないようにしよう。 例えば、1週目の総走行距離が10kmなら、翌週は11km未満にする。 2週目の走行距離が5kmなら、3週目は6km以上走らないようにしよう。

仲間の応援を過小評価する

減量は一人ぼっちの戦いのように思える。それは間違いではない。 しかし、背中を押してほしい時に応援し、励ましてくれる仲間を見つけたほうがはるかによい。 オンラインや地元のランニングチームで仲間を探そう。 Nike Run Clubアプリを使えば、ワークアウトを記録し、友だちと競い合い、モチベーションを高めることができる。 また、仲間を励ますことが自分への刺激になり、燃え尽きることなく全力でランニングに取り組むことができるだろう。