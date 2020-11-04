自宅でできるワークアウトのベスト5に今すぐチャレンジ

ジムに行けなくても大丈夫：自宅でできるワークアウトベスト5
COACHING
外出せずに良い汗を流したい？それならNTCにお任せ。Nikeマスタートレーナー考案の自宅用ワークアウトに挑戦。プロも愛用するこのワークアウトで背中、腹筋、腕、大臀筋、脚を鍛えよう。体を動かせるスペースと最小限の器具があれば問題なし。もちろん、器具がなくてもOK。シンプルだが、期待通りの効果が得られるワークアウトだ。
筋力を強化するサーキットトレーニングから、カロリーを燃焼させる高負荷トレーニングのHIITや、筋肉を活性化させ、体にエネルギーを注入するアクティベーション、リラックス効果のあるヨガフローまで、あらゆるワークアウトが勢揃い。調節できる要素もあるので、どんなフィットネスレベルにも合う。さあ、あなたにぴったりのワークアウトプランを決めよう。
ワークアウト 01
クイック コア クラッシュ
定番のクランチ、ツイスト、プランクなどのコアを鍛えるエクササイズを組み合わせた、10分間の刺激的なワークアウトで、下腹部、上腹部、斜筋を鍛えよう。
ワークアウト 02
10分間のHIIT：脚とコア
効率的でハイペースのHITワークアウトで、下半身、コア、心肺系を強化しよう。時間が限られている時や通常のセッションに運動を追加したい場合に最適だ。
ワークアウト 03
エッセンシャル リストラティブ ヨガ
筋肉痛を和らげたい時や、気持ちを落ち着けたい時に最適なのは、ゆったりとした動きで、回復を促すフロー。呼吸に意識を集中させて、心と体を緊張から解き放とう。
ワークアウト 04
タンク トップ アーム
20分間で効果的に上半身を鍛えるシンプルなワークアウトで、肩、二頭筋、三頭筋を強化しよう。これだけを単独のセッションとして行うことも、コアを強化するワークアウトやカーディオドリルと組み合わせて、全身を鍛えるワークアウトにすることもできる。
ワークアウト 05
ヘッドトゥートゥメルトダウン
ハードな動きで全身を鍛えたいなら、このワークアウトに挑戦。リビングルームで取り組める45分間の高負荷セッションは、頭からつま先まで体全体を動かして心拍数をアップさせる。すべて自分の体重だけを使うエクササイズなので、器具の心配は無用だ。