自宅でできるワークアウトのベスト5に今すぐチャレンジ

外出せずに良い汗を流したい？それならNTCにお任せ。Nikeマスタートレーナー考案の自宅用ワークアウトに挑戦。プロも愛用するこのワークアウトで背中、腹筋、腕、大臀筋、脚を鍛えよう。体を動かせるスペースと最小限の器具があれば問題なし。もちろん、器具がなくてもOK。シンプルだが、期待通りの効果が得られるワークアウトだ。



筋力を強化するサーキットトレーニングから、カロリーを燃焼させる高負荷トレーニングのHIITや、筋肉を活性化させ、体にエネルギーを注入するアクティベーション、リラックス効果のあるヨガフローまで、あらゆるワークアウトが勢揃い。調節できる要素もあるので、どんなフィットネスレベルにも合う。さあ、あなたにぴったりのワークアウトプランを決めよう。