ランナーに効果的な健康的な食事のヒント

健康的な食生活を続ければ、快調になっていく。これは私たちが経験的に理解していることだ。 このような改善は、科学的にも実証できる。栄養状態が良くなれば、体に細胞レベルで好ましい変化が生まれる。



食べ物に含まれる栄養素が、細胞内でエネルギーを生むミトコンドリアを活性化させるのだ。ミトコンドリアは、呼吸や生存に欠かせないホルモンを分泌させ、筋肉の収縮をはじめ体の活動すべての原動力となっている。「質の高い食事をすれば、もっとパワフルになれます」と語るのは、登録栄養士のブライアン・サン=ピエール。トッププロからアマチュアまで、アスリートの健康を心身両面でサポートするPrecision Nutritionの栄養部門ディレクターだ。



「果物、野菜、タンパク質を取り、加工食品の摂取量をなるべく減らすこと。これが気分を向上させ、活力をアップし、睡眠の質や回復力も高めます。長期的に見れば、以上の効果がすべてランナーとしての成長につながるのです」とピエールは言う。



誰もが理解できる常識でありながら、健康的な食生活を実践できないのはなぜだろう。大きな理由の1つは、完璧でなければならないと思い込んでしまうことだ。「食生活の改善に対しては、中途半端じゃいけないという厳しい態度で取り組みがち。でもそんなことは持続できないので、挫折してしまうのです」と語るピエール。食生活を少しだけ健康的な方向にシフトさせ、苦痛なく習慣化できるようにすれば持続できる。



「食事を長期的にとらえることが大切。つまり、今の食生活をちょっとだけ改善するには、どんな栄養を摂取すべきか自問するのです」とピエールは説明する。たとえば1日に飲む清涼飲料水を1本減らしたり、昼食に食べるクッキーを果物に代えたり。ほんの少しだけ食生活を変えて、次の週に同じ質問を自分自身に繰り返してみるのがピエールのおすすめだ。



「知らないうちに、食生活が大きく変わっているはず。これは一晩では成し遂げられない変化です」