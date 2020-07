直感的に選んで食事を楽しもう

「直感に従って食べる人は、自分の空腹感を信じて尊重し、何を食べても罪悪感を持たず、食べることに優先順位を置いて楽しみを見出すことができる人でもあります」と述べるクリスティ・ハリソン氏。彼女は栄養摂取に関わる運動の最前線で活動するアンチダイエットを標榜する登録栄養士であり、『Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating』の著者でもある。



本能に従って食べる人は、本質的に、食べたいものを食べたいときに食べたいだけ食べることを自分に無条件で許している人だ。



「そんなの無茶苦茶ではないか」と思う人には、それは人間が持つ原始的な能力の1つであることを思い出して欲しいとハリソン氏は言う。呼吸と同様に、直感に従って食べることは生まれてすぐにやることだ、と付け加える。「赤ちゃんが食べる様子を思い浮かべてください。さまざまな食べ物から容易に栄養を摂取し、満足したら食べ物を押しのけます」



このように生まれつき与えられた能力は、ハリソン氏の言う「ダイエット文化」、すなわち食べるべきものと食べてはいけないものを教育しつづけることによって狂わされてしまう。



「ダイエット文化は痩せていることを崇拝し、健康と道徳的美徳を同一視します」と彼女は言う。「減量を賞賛し、一部の食べ物を良いもの、その他を悪いものと見なし、そうした健康観から外れた人、特に身体の大きな人を見下す文化です」