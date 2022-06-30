直感的に選んで食事を楽しもう

ダイエット文化は減量食事法の枠を超え、健康的な食事法を表していた言葉にまで染み込んでいったとハリソンは言う。「クリーンなものを食べなさい、加工品は避けなさい、と言われると意識が高いように聞こえますが、このような言い方も実はダイエット文化の影響なのです」

こうした柔軟性に欠けるルールが原因で食べる楽しみを奪われる人もいれば、ヤケ食いや健康的なダイエットへの強迫観念など、さまざまな問題に苦しむ人もいる。「この食べ物は十分『クリーン』なのか、十分『自然』なのか、絶えず気にするようになります」とハリソンは言う。「このような考え方は欲求不満と精神的な消耗につながります。そして最終的に『正しい』ことをしなかったときに罪悪感が生まれてしまうんです」

彼女の考え方を裏付ける研究結果もある。それによると、ダイエットと食事制限は体重の増加を招くことになるようだ。（カリフォルニア大学ロサンゼルス校が2007年に行った大変有意義な研究では、研究者チームはさまざまなダイエットについて、31の長期研究を実施。その結果、どのダイエット法でも大半の人がリバウンドするどころか体重が少し増え、健康面のメリットもなかったという結論に至った。）「それは特定の食べ物を制限すると、どうしてもそれが欲しくなり、頭から離れなくなってしまうからです」そして「ルール」を破ってしまうと、生物学的な理由と心理的な理由の両方から暴飲暴食に走りがちになる。

その一方で、本能に従った食事法では、そうしたルールを捨てて、自分の本能を基準に置く。

まずは、食べたいかどうか、食べたければ何を食べたいかという気持ちに留意してみることから始めよう。次に、実際に食べるときは、満足したら食べるのを止め、充足感をもっと高めるためには何ができたかを自問することをハリソンは勧める。ランチにサンドイッチではなくポテトチップを食べると、1時間後にはまたお腹が空くことに気がつくかもしれない。あるいは、ポテトチップを食べることで塩分摂取の欲求が満たされ、次の食事やおやつの際に暴食したい気分を抑えられるかもしれない。

あるいは、この時点でこう考えるかもしれない。「自分が満足するのはポテトチップとケーキを食べ続けることだけだ」と。ハリソンは、大半の人がこのように食べ放題を楽しむ時期を経験することを認めている。「それまで禁じていた食べ物に惹かれるかもしれません。それまで悪い食べ物だと考えてきたから。禁止されていた食べ物への欲求はなくならないかもしれませんが、やがて他の食べ物への欲求も生まれて、バランスが取れるようになります」相変わらずポテトチップとケーキを食べたくなる時もあれば、フルーツと野菜を食べたくなる時もやってくるということだ。

そのバランスこそが健康だと彼女は言う。赤ちゃんの頃のように、本能的に身体が必要とする栄養と食べ物を摂取する。しかもそれを楽しむことができるのだから、進歩と呼ぶよりほかない。